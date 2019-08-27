İki AR-GE merkezi daha kuracağız
Alkoç Holding çatısı altında faaliyet gösteren Kazlıçeşme AR-GE Merkezi, deri sektöründe faaliyet gösteren ilk ve tek AR-GE merkezi. Son 3 yılda 30 milyon TL bütçeyle çalışmalar yaptıklarını söyleyen Kazlıçeşme AR-GE Merkezi Genel Müdürü Aykut Sancaklı, 2020’de 25 milyon dolar maliyetle iki AR-GE merkezi’ni daha devreye alacakları anlatıyor.
Talip Yılmaz
tyilmaz@ekonomist.com.tr
Sancaklı, “Bu tesisler bulundukları bölgelerin kalkınmasına yardımcı olurken, yeni istihdam olanakları yaratılacak” diyor. Kazlıçeşme AR-GE Merkezi, deri sektöründe faaliyet gösteren ülkemizin ilk ve tek AR-GE merkezi. Alkoç Holding çatısı altındaki şirket, AR-GE yapıyor ve know-how üretiyor.
2013 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan AR-GE merkezi statüsü alma başarısı gösteren kuruluşta yüzde 95’i lisans ve üzeri eğitim seviyesine sahip 24 araştırmacı çalışıyor.
“Son 3 yılda yaklaşık 30 milyon TL’lik AR-GE harcaması yaptık ve tamamladığımız projeler sonucunda 3 yeni fabrika yatırımını mümkün kıldık” diyen Kazlıçeşme AR-GE Merkezi Genel Müdürü Aykut Sancaklı 2012’de iki merkez daha açacaklarını aktarıyor.
Sancaklı ile gerçekleştirdikleri projeleri ve hedeflerini konuştuk.
Kazlıçeşme AR-GE Merkezi’ni anlatır mısınız? Ne zamandır faaliyettesiniz?
Kazlıçeşme AR-GE binlerce yıldır üretilen deri endüstrisine sürdürülebilir teknolojiler ve yeni ürünler kazandırmak amacıyla 2007 yılında kuruldu. İki ayrı lokasyonda AR-GE ve test çalışmalarını sürdüren firmamız günümüze ulaşıncaya kadar birçok alanda faaliyet gösteren akredite laboratuvar altyapısını oluşturdu.
Gerçekleştirdiği projeler ile ülkemiz için ilk olan gıda jelatini, organik gübre, kolajen hidrolizatları, kolajen sucuk kılıfları vb. ürünleri ticarileştirme başarısı gösterdi.
2018’i nasıl geçirdiniz? Hangi projeleri gerçekleştirdiniz?
2018 yılı bizler için katma değerli ürünlerin geliştirilmesine odaklandığımız, orta ve uzun vadeli proje portföyümüzü bu yönde revize ettiğimiz bir yıl oldu.
AR-GE çalışmalarını siparişe dayalı AR-GE ve test hizmetlerinden elde ettiği gelirler ile finanse eden bir şirket olarak, geçmiş yıllardaki ciro rakamlarını korumak ve bu zor günlerde nakit akış dengesini sağlayabilmek temel hedeflerimizdi. Yılın sonunda bunu başardığımızı görmek sevindirici.
2019 yılı yatırım planlarınızdan bahsedebilir misiniz? Ne kadarlık yatırım planlıyorsunuz?
Kazlıçeşme, Alkoç Holding’in AR-GE yapan, know-how üreten şirketi. Dolayısıyla geliştirilen projelerin yatırımını hali hazırda holdinge bağlı ilgili şirketler ve Teknoloji Bakanlığı tarafından farklı kategorilerde tüm AR-GE merkezleri içerisinde en başarılı AR-GE merkezi olmayı başardık.
2012 yılında Türkiye’de deri endüstrisinin işleyişini değiştirdik ve kireçten yarma ismi verilen yeni bir yöntemin uygulanmasını sağladık. Bu proje sonucunda geliştirdiğimiz yöntem sayesinde şekerleme üretiminde kullanılan gıda jelatininin ülkemizde üretimini mümkün kıldık.
Projemiz sonrasında kurulan holding firmamız Halavet Gıda yılda 7 bin ton gıda jelatini üretiyor. Bu tesisin hayata geçmesi ile ülkemiz jelatin ithalatı yüzde 40 azaldı ve geçen zaman içerisinde 60’a yakın ülkeye jelatin ihracatı yapar duruma geldik.
Organik gübre konusunda çalışmalarınız vardı. Burana nasıl bir değer sağlandı?
Yine 2012’de aynı yıl tamamladığımız ve artık deri parçalarından elde ettiğimiz organik gübreler ticarileşti ve hızla pazarda yerini buldu. Bu proje ile deri üreticilerinin uzun yıllardır çok büyük problemi olan ve atık depolama alanlarında bertarafı için yüklü harcamalar yaptıkları toksik olabilen bir atıktan gübre üretmeyi başardık.
Tüm deri firmalarından kromlu atıkları toplayıp gübre ürettiğimizi tesisimiz sayesinde hem deri endüstrisi karbon ayak izinin düşürülmesine önemli bir katkı sağlıyor hem de ürettiğimiz ürünlerin yüzde 80’ıni Avrupa pazarında satarak ekonomimize fayda sağlıyoruz.
Yeni işler var mı?
Henüz açıklamadığımız sağlık ve gıda sektöründe ülkemizde ilk olacak yeni projelerimizde var. Bunlardan bir tanesi olan kolajen içerikli gıda takviyelerini Kasım ayında ulusal ve uluslararası pazarlarda satışa çıkacak.
Kendi ürettiğimiz EDQM, BRC ve helal sertifikalı yüzde yüz yerli kolajen hidrolızat hammaddesini kullanarak, son yılların cilt ve eklem sağlığı alanlarında dünyada çok popüler olan sıvı ve toz kolajen takviyelerini piyasaya çıkarmış olacağız.
Yeni bir merkez gündeme gelecek mi?
Kolajen proteininin kullanımı insanlar arasında yaygınlaştıkça uygulama alanları da her geçen gün çoğalıyor. Bu sebeple dünyada kolajen araştırmaları alanında öncü olmak için bu yılın sonunda yeni kolajen araştırma merkezimizi faaliyete geçireceğiz.
Kolajenin sağlık, kozmetik ve doku mühendisliği uygulamalarında kullanımları üzerine araştırma çalışmaları gerçekleştirecek bu merkezin geliştireceği yüksek katma değerli ürünler ve teknolojiler ile birim ihracat tutarlarımızı arttırmayı hedefleyeceğiz.
AR-GE yatırımları sektörünüzde size nasıl bir avantaj sağlıyor?
Kazlıçeşme AR-GE’nin gerçekleştirdiği projelerin yatırıma dönüşmesi ile 2012-2019 yılları arasında Alkoç Holding bünyesinde faaliyet gösteren kuruluş sayısı 1’den 8’e, personel sayısı 80’den 600’e, toplam ciro miktarı ise yaklaşık 5 katına kadar çıktı.
Kurumsal ekosistem mantığı ile faaliyet gösteren kuruluşların sıfır atık prensibine dayanarak çalışması, hammadde maliyetlerinin azalmasına ve yüzde 100 izlenebilir bir sistem kurulmasına olanak sağladı. Bu sistem müşteri konumunda olan çok uluslu şirketler için büyük bir güven telkin edilmesini sağlıyor ve oldukça güçlü bir rekabet avantajı yaratıyor.
“YURTDIŞINA YÖNELDİK”
“2019 oldukça zor bir yıl. Birçok farklı sektörde daralma ve iflasların olduğu bu ekonomik ortamda test hizmetleri pazarı küçüldü. Son 5 yıldır sürekli büyürken 2019 yılında mevcut durumu koruma pozisyonu aldık.
Küçülmeden en az şekilde etkilenmek adına test hizmetleri ihracatına yöneldik ve şu anda biri Fransa diğer Hong Kong merkezli 2 uluslararası kuruluş ile hizmet ihracatı noktasında anlaşmak üzereyiz. Bu adımla birlikte 2020’nin planlanan yeni yatırımlar ile büyüme yılı olacağını öngörüyoruz.”
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