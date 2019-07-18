İkinci iş yapmak normal hale gelecek
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gresi Sanje, yakın gelecekte iş dünyasında birden fazla uzmanlık alanı olan, zanaat ve teknolojiyi birleştirebilen kişilerin öne çıkacağını söylüyor.
Sanje, “Esnek çalışma ortamlarına adapte olmak durumundasınız” diyor.
Yeni dönemde hangi mesleklerin yok olabileceğini ve hangilerinin gözde olacağını, gerek şirketlerin gerekse çalışanların yeni döneme nasıl hazırlanmaları gerektiğini İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Pazarlama İletişimi/MarkaOkulu Yüksek Lisans Programı Direktörü Doç. Dr. Gresi Sanje ile konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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