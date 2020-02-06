İtalya ve İspanya’ya açılmayı planlıyoruz
Es Kariyer, sadece engellilere sürdürülebilir istihdam sağlamayı hedefleyen bir danışmanlık şirketi.
Kurucusu Esra Odabaşı, 10 yıl farklı kurumsal firmalarda İK profesyoneli olarak çalışma deneyiminden sonra, Türkiye’de engelli istihdamını sürdürülebilir olarak destekleyen bir şirket olmadığını fark ederek, bu boşluğu doldurmak istedi.
Es Kariyer, sivil toplum kuruluşları (STK) ile gönüllü çalışmalar yapıp engellilere iş hayatını tanıtıyor ve mülakatlara hazırlıyor.
Bu sayede engelli kişilerin kendilerine güvenlerinin artmasını ve çalışabilmeleri için herhangi bir engellerinin olmadığını fark etmelerini sağlıyor.
Odabaşı’nın bu başarısı kendisine, Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve KAGİDER işbirliğiyle 2019 yılında 13’üncü kez düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda ‘Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi’ ödülünü getirdi.
Odabaşı, iş modelini önümüzdeki yıl İtalya ve İspanya’ya taşıyacak.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?