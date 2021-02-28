2021 yılında önceliklerini kaliteye vereceklerini söyleyen Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, “Entegrasyon, rota optimizasyonu, entegre yönetim sistemleri yatırımlarımızla kalitemizi ileri seviyeye çıkarmayı planlıyoruz. Önümüzdeki dönem için toplam 1 milyar TL yatırım hedefimiz bulunuyor” diyor.

Özlem Bay Yılmaz

Lojistiğin Liderleri Şubat 2021 sayısından

Bu yılın mart ayında pandeminin hayatımıza girmesi ile birlikte, daha önce hiç şahit olmadığımız bir şekilde hem sosyal hem de ekonomik anlamda kaçınılmaz bir değişime uğradık. Neredeyse tüm sektörlerin iş yapış şekillerini önemli ölçüde dönüştüren bu sıra dışı dönemde, e-ticaretin ve kargo sektörünün tedarik zincirindeki önemine ve yükselişine hep birlikte tanıklık ettik.

Tüketici ile e-ticaret firmaları arasında bir köprü görevi üstlenen kargo sektörü için toplu teslimat sayılarının düştüğü, hanelere tekil teslimat sayısının yükseldiği bir döneme girildi. Dolayısıyla, bu durum kargo şirketlerinin gün içinde uğradığı kapı sayısını ciddi oranda artırdı.

E-ticaretteki iki katlık büyüme kargo sektörünün işlem hacmini de doğru orantılı olarak etkiledi. Gelinen bu noktada lojistik sektörü günlük ortalama 8 milyonluk bir işlem hacmine ulaşmış durumda. Bunun 4 milyonunun üzerinde bir miktarını kargo işlem hacmi oluşturuyor.

Sektör, ulaşılan bu işlem hacmine cevap verebilmek için 100 binden fazla çalışanı ve ilave yapılan istihdamla tedarik zincirinin devamlılığı için var gücüyle çalıştı. Pandemi, özellikle kuryelerin yaptığı işin önemini bir kez daha anlaşılmasını sağladı.

Son yıllarda tüketici alışkanlıklarındaki değişime, e-ticaret pazarındaki gelişmelere, küresel salgına ve teknoloji alanında yaşanan dönüşüme bağlı olarak kargo sektörünün büyük bir ivme kazandığına vurgu yapan Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, sektöre ve şirketlerine yönelik sorularımızı yanıtladı.

Pandeminin lojistik sektörüne etkileri hakkında neler söylemek istersiniz?

Bu dönemde yaptığımız iş daha da önem kazandı. Tüm bu gelişmelere paralel olarak kargo sektörünün de teknolojik olarak gelişmesi, günün şartlarına uyum sağlaması gerekiyor. Sektör dijital olarak geliştikçe; iş süreçleri basitleşirken, riskler azalıyor, verimlilik ve kapasite artışı sağlanıyor.

Değişime ayak uydurabilen markalar rekabetteki yerlerini alırken, değişimi yakalayamayan markalar ise bu yarışın gerisinde kalacaklar. Bu nedenle değişimi pusulamız olarak kabul edip tüm yatırımlarımızı ve planlamamızı bu yönde yapıyoruz.

Bu gelişmeler ışığında; 2021 yılında da kargo sektörünün odağında dijitalleşmenin ve yeni dağıtım modellerinin yer alacağını söylemek mümkün. Sektörün dijital dönüşümünün yanı sıra e-ticaret firmalarının da bugün geldikleri noktada, pazar yeri operasyonu ile süreci destekliyor olabilmeleri önemli. Çünkü gönderiler sadece teslimattan oluşmuyor, alım da çok ciddi bir operasyonel süreç gerektiriyor.

Bu süreci doğru yönetebilmek adına da iki sektör arasındaki müşteri entegrasyonları büyük önem kazanıyor. E-ticaret ve kargo sektörünün karşılıklı entegrasyon ve karşılıklı teknolojik altyapı yatırımları sayesinde büyüyen pazara hep birlikte çok daha hızlı cevap verebileceğiz.

RAKAMLARLA ARAS KARGO 2020

200 milyon kapı çaldık.

En fazla kargoyu aralık ayında taşıdık.

Galata Kulesi’nin ağırlığının 120 bin katı kargo taşıdık.

Taşıdığımız kargo sayısı Türkiye nüfusunun 2,5 katına ulaştı.

Aya 469 kere gidip gelmeye eşdeğer yol kat ettik.

Şirket olarak 2020 yılını nasıl geçirdiniz?

Aras Kargo, toplamda 28 transfer merkezi, binin üzerinde şube, yaklaşık 15 bin çalışanı ve 4 bin 500’ün üzerinde araç filosuyla hizmet veriyor. Gerçekleştirdiğimiz otomasyon ve IT altyapı yatırımları, operasyonel tecrübe ve yetkinliğimizle birlikte son yıllarda çift haneli büyümelere imza atıyoruz.

2020’de de yüzde 65’lik bir büyüme

yakaladık. Bu trendi bu yıl da devam ettirmeyi planlıyoruz. Aras Kargo’nun, operasyon şirketinden teknoloji şirketine dönüştüğü bir süreçteyiz. Dijital dönüşümü iş süreçlerimizin her adımına uygulama amacıyla yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Son iki yılda transfer merkezi, IT altyapısı, operasyonel düzenlemelere 300 milyon TLye yakın yatırım yaptık.

Pandeminin şirketinize etkileri neler oldu?

Pandemi ile birlikte gönderi yapısının değişmesiyle toplu teslimat minimuma inerken, tek tek evlere teslimat ile uğradığımız nokta sayısı birkaç kat arttı. E-ticaretin hacmi bir önceki yıla göre iki kat artış gösterdi. Buna paralel olarak ziyaret edilen adres sayısı da yüzde 90 arttı.

Geçen yıllarda uğradığımız adres günlük ortalama 600-700 binken, 2020’de bu rakam 1 milyonun üzerine çıktı. Tüm dünyanın ilk kez tecrübe ettiği bu sürecin ilk başlarında zorlansak da 2016 yılında başlattığımız otomasyon yatırımları, operasyonel birikimimiz ve yetkinliğimiz süreci iyi bir şekilde yönetmemizi sağladı.

Dijital dönüşümün iş süreçlerinize ne gibi katkıları oldu?

Gerçekleştirdiğimiz dijital dönüşümle salgın kaynaklı artan işlem hacmine hızla uyum sağladık. Bunda geçmiş yıllardaki yoğun e-ticaret kampanya dönemleri için yaptığımız hazırlıkların da büyük faydası oldu.

Bunun yanında artan işlem hacmi sonucunda şubelerimize ve çağrı merkezimize gelen çağrıların birkaç kat arttığı dönemler oldu. Bu süreci de en sağlıklı şekilde yönetebilmek ve müşterilerimizin bize istediği zaman ulaşabilmelerini sağlamak için çağrı yönetim süreçlerimizi baştan aşağı geliştirerek çağrı karşılama kapasitemizi 2,5 kat arttırdık.

Ayrıca çağrıların büyük bir oranını oluşturan ‘kargom nerede’ gibi kargo bilgileri ile ilgili sorular için sesli yanıt sistemi etkinleştirerek müşterilerimizin hızlı ve müşteri temsilcisine gerek kalmadan bu bilgilere ulaşabilmesini sağladık.

TEKONOLOJİ YATIRIMLARI YAPTI

TEMASSIZ TESLİMAT

Pandeminin oluşturduğu yeni ortamın üç büyük önleminden biri sosyal mesafe. Bu bakımdan altyapı çalışmalarına iki yıl önce başladığımız kodlu teslimat ve yeni tip çipli kimliklerde el terminali ile okuma yöntemi çalışmalarımıza hız kazandırdık ve hayati bir ihtiyaç haline gelen temassız teslimat uygulamasını devreye soktuk.

HARİTA ALTYAPISI

Pandemi ile birlikte her gün 1 milyonun üzerinde kapı çalmaya başladık. Artan adres ve data operasyonunu yönetmek için GIS ve harita altyapımızda önemli geliştirmeler gerçekleştirdik. Bu projeler sayesinde gönderi sayılarının yükseldiği dönemlerde ek istihdam takviyesinin yanı sıra günlük işlem hacminin doğru yönetilebilmesi için en uygun altyapıyı kurduk.

İŞLEM KAPASİTESİ

Hem operasyonel hem de metrekare olarak en büyük transfer merkezlerimizden biri olan İkitelli transfer merkezimizi teknolojik olarak yeniledik. Merkezin kapasitesini saatte 5 bin 500 gönderiden yaklaşık 28 bine yükselttik.

Ardından İstanbul Orhanlı, İzmir ve Ankara’daki transfer merkezimizi de teknolojik olarak yeniledik. Yine geçen yıl 1-5 desi arası artan gönderi hacmini daha iyi yönetebilmek için İstanbul’un iki yakasına küçük paketleri ayrıştıran makine yatırımlarını devreye aldık. Transfer merkezlerimize yaptığımız teknolojik yatırımlarla saatlik işleme kapasitemizi üç kat artırarak sektörün en iyisi haline geldik.

Aras Kargo’nun bu yıl gündeminde neler var?

2021 yılında da önceliğimiz kalite olacak. Entegrasyon, rota optimizasyonu, entegre yönetim sistemleri yatırımlarımızla kalitemizi ileri seviyeye çıkarmayı planlıyoruz. Önümüzdeki dönem için toplam 1 milyar TL yatırım hedefimiz bulunuyor.

Adım adım müşteri bilgilendirmesi, alıcı kolaylığı, CRM ve müşteri hizmetleri yönetiminde atacağımız adımlarla eşsiz müşteri deneyimi yaratmayı amaçlıyoruz. Devam eden transfer merkezlerimiz ve IT altyapı yatırımlarımızla sektördeki öncü ve yenilikçi konumumuzu koruyacağız.

Kurye Rota Optimizasyonu projemize ve dört büyük şehrin ardından Anadolu’daki transfer merkezlerimizin teknolojik yatırımlarına ağırlık vereceğiz.

2021 yılında hayata geçireceğimiz bu projelerle birlikte pazar liderliğini perçinlemeyi hedefliyoruz. Aras Kargo’nun pazardaki dinamik konumunu daha da güçlendirmek ve sunduğumuz müşteri odaklı çözümlere yatırım yapmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.