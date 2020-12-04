Yıldız Teknik Üniversitesi Finans Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CFGS) Kurucu Direktörü Prof. Dr. Güler Aras, çevresel ve toplumsal sorumluluğunu artıran şirketlerin öne çıkacağını söylüyor.

Aras, “Sadece kâr etmeye odaklanan şirketler kalıcı olmayacak” diyor. Yaklaşık dokuz aydır gerek dünyada gerekse Türkiye’de ekonomik, siyasal ve toplumsal gündemin ilk sırasını Covid-19 pandemisi ve yarattığı sonuçlar kaplıyor.

Bir yandan yaşanan bu krizin toplum sağlığında yarattığı sorunların çözümü için çareler üretilmeye çalışılırken, diğer yandan ekonominin ana damarlarında tıkanmaya neden olan zorlukoşulların nasıl aşılacağına dair stratejiler geliştiriliyor.

Şirketler açısından oyunun yeniden kurulduğu, geleneksel iş yapış biçimlerinin terk edildiği ‘devrimsel’ bir dönemde geçiliyor.

Bu dönemin şifrelerini Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CFGS) Kurucu Direktörü Prof. Dr. Güler Aras ile konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.