Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Kurucu Direktörü Prof. Dr. Güven Sak, “Yeşil dönüşüm sürecinde, KOBİ’lerin ilk hissedecekleri şey maliyet artışları olacak. KOBİ’ler için destek mekanizmaları hazırlanmalı” diyor.

Başta ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, küresel çapta giderek yayılan “yeşil dönüşüm” süreci, Türkiye iş dünyası tarafından da yakından takip ediliyor.

Dünya ile entegre olan büyük holdingler, şimdiden yeşil politikaları devreye alırken, ekonominin yüzde 95’ini oluşturan KOBİ’ler ise henüz hangi adımları atacakları konusunda bilgisiz ve yardıma muhtaç bir durumda.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Kurucu Direktörü Prof. Dr. Güven Sak ile Türkiye’nin Yeşil Mutabakat’a uyum konusunda yapması gerekenler ve iş dünyasının bu alandaki performansını konuştuk.

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