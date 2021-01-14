Beyaz eşya sektörüne yönelik endüstriyel cam üreten Yorglass, Çerkezköy’deki tesisin ardından bir yatırıma daha soyundu. Yorglass CEO’su Semavi Yorgancılar, ‘’17 milyon Euro’luk yatırımla Manisa’da üçüncü tesisi hayata geçireceğiz. Camda yeni bir ürün üreteceğiz’’ diyor.

Endüstriyel cam alanında üretim yapmak üzere İzmirli duayen sanayici İsmet Yorgancılar tarafından 1974 yılında temelleri atılan Yorglass, pandemi sürecinde iki tesis yatırımına imza attı.

Çerkezköy’de zorlu koşullara rağmen kısa bir süre önce 75 milyon TL yatırımla üretime başlayan grup, bu yıl ise Manisa’da üçüncü tesis yatırımı için kolları sıvadı.

‘Cam merkezi’ olarak anılırken, 2019 yılında kurumsal kimliğini yenileyerek markalarını Yorglass çatısı altında toplayan grup, Manisa’daki tesis için 17 milyon Euro’luk yatırım öngörüyor.

Yorglass CEO’su Semavi Yorgancılar, bu yatırımla daha önce cam alanında olmadıkları yeni bir alana gireceklerini söylüyor.

Grubun yeni yatırımlarla yıl sonunda bin 250 kişilik bir istihdama ulaşacağını aktaran Semavi Yorgancılar ile şirketin yeni dönem planlarını konuştuk.

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