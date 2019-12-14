Markalı ihracatla büyümeyi hedefliyoruz
Türkiye’de erkek hazır giyim markası denilince ilk akla şirketlerden biri Gürmen Group’tur.
Ramsey ve KİP markalarıyla büyüyen grupta son birkaç yıldır ikinci nesil yönetimde aktif rol oynuyor. 2014’te aile şirketine katılan Zeynep Doğan, markalardan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak perakende operasyonlarını yönetiyor.
Yaklaşık beş yıl çok uluslu bir şirkette farklı markaların yöneticiliğini yapan Doğan, gruba katıldıktan sonra hizmette inovasyonu önceliğe aldı ve markaları gençleştirmeye odaklandı.
2020 yılında yurtdışına odaklanacaklarını söyleyen Zeynep Doğan ile yeni dönem planlarını konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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