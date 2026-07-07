Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte temmuz ayında geçerli olacak maaş zamları ve sosyal yardım ödemeleri de netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin zam oranlarının kesinleşmesinin ardından, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım yardımı gibi birçok sosyal destek ödemesi yeniden hesaplandı. Memur maaş katsayısındaki artış, kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücretine de yansıdı. Peki, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım yardımı ne kadar oldu? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...
1 6 aylık enflasyon oranı ne kadar oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında aylık enflasyon yüzde 0,99, yıllık enflasyon ise yüzde 32,11 oldu.
TÜİK verilerine göre, yılın ilk altı ayında enflasyon yüzde 17,76 olarak hesaplandı. Bu oran doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına temmuz ayında yüzde 17,76 zam yapılacak.
Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 13,52 oranında artış uygulanacak.
2 65 yaş aylığı ne kadar oldu?
Sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara ödenen yaşlılık aylığının da güncellenmesi bekleniyor.
Buna göre, 6 bin 393 lira olarak uygulanan 65 yaş aylığının 7 bin 257 liraya yükselmesi öngörülüyor.
3 Evde bakım yardımı ne kadar olacak?
Bakıma ihtiyaç duyan yaşlılar ile engelli bireyler için ödenen evde bakım yardımı da güncellenecek.
Buna göre, 13 bin 879 lira olan destek ödemesinin 15 bin 755 liraya yükselmesi bekleniyor.
4 Engelli aylığı zam
Memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda engelli aylığına da zam gelecek.
Yüzde 40-69 oranında engelli raporuna sahip vatandaşlara ödenen aylık 5 bin 793 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli bireyler için bu tutar 8 bin 690 liraya yükselecek.
18 yaş altındaki engelli yakınına ödenen aylık da 5 bin 793 liraya yükselmesi bekleniyor.
5 Tüberküloz veya SSPE hastalarına sağlanan nakdi yardım da güncellenecek
Memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda, tüberküloz veya SSPE hastalarına sağlanan nakdi yardım da güncellendi. Daha önce 13 bin 879 lira olan ödeme tutarı, yeni düzenlemeyle 15 bin 755 liraya çıkarılacak.
6 SED ödemeleri ne kadar olacak?
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de yeniden hesaplanacak.
Güncellenen tutarlara göre okul öncesi çocuklar için 7 bin 484 TL, ilköğretim öğrencileri için 11 bin 226 TL, ortaöğretim öğrencileri için 11 bin 975 TL, yükseköğrenim öğrencileri için ise 13 bin 472 TL ödeme yapılacak.
7 Memurlara aile yardımı ne kadar olacak?
Temmuz ayı maaş artışıyla birlikte memurlara ödenen aile yardımı tutarları da güncellendi.
Buna göre, çalışmayan eş için ödenen yardım 3 bin 154 lira 63 kuruştan 3 bin 581 lira 14 kuruşa yükseldi.
0-6 yaş arasındaki çocuklar için verilen destek 787 lira 76 kuruşa, 6 yaş üzeri çocuklar için ödenen yardım ise 393 lira 88 kuruşa çıkarılacak.
Yapılan güncellemeyle, eşi çalışmayan ve 0-6 yaş grubunda iki çocuğu bulunan memurların toplam aile yardımı da 4 bin 542 lira 51 kuruştan 5 bin 156 lira 66 kuruşa yükselecek.
8 Dul ve yetim maaşı ne kadar artacak?
Dul ve yetim aylıkları da zam oranlarına göre yeniden hesaplanıyor. SSK ve Bağ-Kur kapsamında bağlanan dul ve yetim aylıkları, kök maaşa uygulanan enflasyon artışı doğrultusunda güncellenirken, memur emeklilerinden hak sahiplerine bağlanan dul ve yetim aylıkları ise memur maaş katsayısındaki değişime göre belirleniyor.
Yapılan güncellemeyle, yüzde 75 hisse oranına göre bağlanan dul maaşı 20 bin 495 liraya yükselecek.
Yüzde 50 hisse üzerinden ödenen dul maaşı 13 bin 667 liraya, yüzde 25 hisse oranındaki yetim maaşı ise 6 bin 833 liraya çıkacak.
9 Kıdem tazminatı tavanı kaç olacak?
Memur maaş katsayısındaki artış, kıdem tazminatı tavanına da yansıdı. Buna göre, ocak döneminde 64 bin 948 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı, temmuz ayı itibarıyla 73 bin 729 lira 84 kuruşa yükseldi.