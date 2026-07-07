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  • Ankara uçuşu olanlar dikkat: NATO Zirvesi nedeniyle THY'den ücretsiz değişiklik ve iade hakkı

Ankara uçuşu olanlar dikkat: NATO Zirvesi nedeniyle THY'den ücretsiz değişiklik ve iade hakkı

Türk Hava Yolları (THY), 6-9 Temmuz tarihleri arasında Ankara kalkışlı, varışlı ve aktarmalı seferlerde bilet sahibi yolcuların ücretsiz değişiklik ve iade hakkından yararlanabileceğini açıkladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara uçuşu olanlar dikkat: NATO Zirvesi nedeniyle THY'den ücretsiz değişiklik ve iade hakkı

NATO Zirvesi, bu yıl 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Zirve kapsamında başkentte uygulanacak güvenlik ve trafik tedbirleri nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), Ankara kalkışlı, varışlı ve aktarmalı uçuşlar için yolculara bilet işlemlerinde esneklik sağladı.

THY'den yapılan açıklamada, 29 Haziran 2026 ve öncesinde düzenlenen biletlerle 6-9 Temmuz 2026 tarihleri arasındaki Ankara kalkışlı, varışlı ve aktarmalı uçuşlara kayıtlı yolcuların, seyahat planlarında esneklik sağlanması amacıyla 16 Temmuz 2026 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları halinde bazı haklardan yararlanabileceği belirtildi.

Yolcular hangi haklardan yararlanacak?

Yolculara tanınacak haklar şöyle sıralandı:

  • Rezervasyon ve parkur değişiklikleri ücretsiz olarak yapılacak.
  • Bilet iade talepleri herhangi bir kesinti yapılmaksızın ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
  • Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 23 Temmuz 2026 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecek.
  • İlgili uygulamalar ve sağlanan haklar, uçuş için satın alınmış olan ek hizmetler için de geçerli olacak.
  • İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları tarafından icra edilen uçuşlarda geçerli olacaktır.
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