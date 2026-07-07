Tek seradan 7 seraya: Yüzde 50 hibeli modern seralar üreticiyi büyüttü

Bölgede ailesiyle birlikte sebze yetiştiren genç çiftçi Serkan Memiş ise projeyle birlikte kapasitesini büyük oranda artırdığını vurgulayarak, "İlk başta tek seram vardı, şu an 7 seram var. Verilen desteklerle üretimimizi büyüttük. Hasat ettiğimiz ürünleri Körfez ilçesi başta olmak üzere manavlara, marketlere ve hale ulaştırıyoruz" diye konuştu.