Piyasalar nisanda yeni dalga bekliyor

Ocak 23, 2019 0 Yorum 70 Okunma
Piyasalar nisanda yeni dalga bekliyor

İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın, hükümetin ekonomik destek paketlerinin mali disiplin konusunda soru işaretleri yarattığı görüşünde.

Alçın, “Piyasa oyuncuları yerel seçim sonrasında yeni bir dalga bekliyor” diye konuşuyor.

2019 yılında Türkiye ekonomisinin bekleyen tehlikeleri ve hükümetin destek paketlerinin ekonominin çarklarını yeniden hızlandırıp hızlandıramayacağını İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın ile konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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