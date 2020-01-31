Programlarımızda yapay zekayı kullanacağız
Müşteri deneyimlerini analiz ederek, e-dönüşüm hizmetlerinde kullanımı daha kolay çözümler geliştirmeyi planladıklarını belirten True Bilişim Yazılım Uzmanı Burak Akşahin, “2020 yılında hedeflerimize bir adım daha yaklaşacağız. Müşterilerimize sağladığımız çözümlerde geleceğin teknolojisi olan yapay zekayı programlarımızdaki karar verme sürecinde kullanmayı hedefliyoruz” diyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
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True Bilişim 2009 yılından günümüze kadar İşletmelerin üretim, satış, ön muhasebe, barkodlu satış otomasyonları, teknik servis otomasyonları ve bu sistemlere entegre olarak muhasebe yazılımları konusunda, bilgisayar ortamında gerçekleştirmelerini sağlayan özel yazılımlar gerçekleştiriyor.
Şirket sonrasında da destek hizmetlerini yürütüyor. Sektörel bazda ihtiyaçlara cevap vermek için özel yazılımlar üretip destek hizmetlerini de yürüttüklerini söyleyen True Bilişim Yazılım Uzmanı Burak Akşahin, “Windows, IOS ve Android ortamında çalışan yazılımlar üretip, bilginin daha hızlı ve daha kolay bir şekilde yönetilmesini sağlayıcı çözümler sunuyoruz.
Hızla ilerleyen teknolojiyle birlikte hareket etmek vizyonumuzun temel kuralı. Ürettiğimiz yazılımlarla ülkemizde hızla meydana gelen değişimden iş dünyasının geri kalmaması için çözümler üretmeye devam edeceğiz” diyor.
Burak Akşahin, e-Fatura alanında atıkları adımlardan şirketin dijital dönüşüm yolculuğuna kadar pek çok konuyu anlattı…
e-fatura konusunda ne gibi adımlar attınız? True Bilişim geleceğin sistemlerini geliştirip müşterine sunuyor. e-Fatura konusunda da QNB eFinans ile ortaklaşa e-Dönüşüm sistemlerini geliştirip müşterilerinin hizmetine sunuyor, e-faturaya geçiş size nasıl bir katkı sundu?
Matbu fatura ile satış yapma süreci büyük bir iş gücü demek. Matbu faturayı bastırmak, maliyeden onaylatmak, fatura yazdırmak, imzalamak, kaşelemek, zarflamak, kargolamak, kargonun müşteriye ulaşıp ulaşmadığının takibi, zamanında tahsilat yapmak, fatura kopyalarını arşivlemek gibi işlem gerekiyor. e-Fatura ve e-Arşiv kullanarak matbu fatura ve onunla birlikte gelen bütün iş yükünden kurtulduk ve müşterilerimize de bu çözümleri sağladık.
Dijital dönüşüm ve e-dönüşüm yolculuğunuz ne zaman başladı?
True Bilişim olarak ihracat yapan müşteri portföyüne sahibiz. Müşterilerimiz ihtiyaçlarını karşılamak ve geleceğin teknolojilerini sunmak adına 2015 yılında e-Dönüşüm çalışmalarına başladık. Bu süreçte AR-GE ekibimiz, QNB eFinans ile birlikte süreci yönetip çözümler sağladı.
Bu konularda ne gibi adımlar attınız bugüne kadar?
Öncelikle firmamızda dijital dönüşüm ve e-Dönüşüm ekibini kurduk. Ekibimiz QNB eFinans AR-GE ekibi ile alt yapı çalışmalarını yaptı ve günümüze e-Dönüşüm hizmeti sağlayacak programlar çıkardılar.
Bu alanda son dönemde devreye aldığınız yatırımlar oldu mu?
Müşterilerimize bulut teknolojisini deneyiimlemesi için ciddi server yatırımlarımız oldu. Bu sayede firmalar istedikleri yerden programlarımızı kullanarak ofise bağımlılıklarına son verdik.
Dijital dönüşüm konusundaki en büyük katkıyı şirketinizin hangi biriminde etkisini gördünüz?
Kuşkusuz muhasebe departmanımız dijital dönüşümün katkısını gördü. e-Fatura ve e-Arşiv muhasebe birimimizdeki iş yükünü azalttı. Ayrıca satış departmanımız, programlarımızdaki e-Dönüşüm hizmetleri sayesinde satış rakamlarını arttırdı.
Dijital dönüşüm konusunda bir ekibiniz var mı?
Şirketimizin önemli kadrosu dijital dönüşüm kısmında. Dijital dönüşüm ekibimiz alanında uzman mühendislerden oluşuyor.
Önümüzdeki dönemde bu alanlarda atacağınız yeni adımlar neler?
Müşteri deneyimlerini analiz ederek, e-Dönüşüm hizmetlerimizde kullanımı daha kolay çözümler geliştirmek atacağımız en büyük adım.
2020 hedefleriniz ve yapacağınız yatırımlardan bahseder misiniz?
2020 yılında hedeflerimize bir adım daha yaklaşacağız. Müşterilerimize sağladığımız çözümlerde geleceğin teknolojisi olan yapay zekayı programlarımızdaki karar verme sürecinde kullanmayı hedefliyoruz.
QNB eFinans ile yapmış olduğunuz işbirlikleri hakkında bilgi verir misiniz? Bu şirketinize nasıl bir katkı sağladı?
True Bilişim e-fatura, e-arşiv, e-defter ve e-ir-saliye çözümlerinde QNB eFinans ile iş ortaklığı yapıyor. QNB eFinans’ın sağlamış olduğu e-Dö-nüşüm hizmetlerini programlarımızda kullanarak müşterilerimize sorunsuz ve kusursuz hizmet sağlıyoruz.
MÜŞTERİLERİNE NELER SUNUYOR?
MİSYONUMUZ NE?
True Bilişim için müşteri memnuniyeti her şeyden önemli. Bu yüzden kurulduğumuzdan beri hizmetlerimizi arada bayi engeli olmadan bizzat kendi bünyemizdeki elemanlar ile veriyoruz.
Çünkü kendimiz için zaman kavramı ne kadar kıymetli ise müşterilerimiz için de zamanın en az o kadar kıymetli olduğunun bilinci içindeyiz.
PROGRAM ANLAYIŞI
Ürettiğimiz programlarda en önemli iki unsur; hesaplamaların doğru olması ve programların kolay kullanılması. Bilindiği gibi ülkemizde kanunlar çok hızlı bir şekilde değişiyor ve bu değişiklikler maalesef programlarda da değişikliklere neden oluyor.
Program anlayışımız müşterilerin bu değişimlerden mümkün olduğu kadar asgari seviyede etkilenmesini sağlamak. Program kullanmanın kabus olmaması için kullanım kolaylığı, çok fazla ekran içinde kaybolmama ve ekran sadeliği bizim en önemli özelliğimiz.
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