Bir süredir Yumurtalık’ta rafineri yatırımı planlayan Erdemoğlu Holding, bu hedefinde sona geldi. Arazi engeline takılan yatırımda ilgili bakanlıklarla görüşme halinde olduklarını belirten Erdemoğlu Holding YKB İbrahim Erdemoğlu, “10 yılda 20 milyar dolarlık yatırım yapılacak” diyor.

Erdemoğlu Holding için yedi yıl önce Sabancı Holding’den Sasa’yı alarak polyester sektörüne giriş yapması önemli bir dönüm noktası oldu. Çok değil, 2001 yılında 30 milyon dolarlık bir ciroya sahip olan holdingin, bu yatırımın da katkısıyla 2021’i 3 milyar dolar ciroyla kapatması bekleniyor.

Beş yıl sonrası için ise hedef iki kat büyüyerek 6 milyar dolar ciroya ulaşmak. Bu hedefi getirecek olan ise grubun en büyük iş alanı olan Sasa’daki yeni adımlar ve rafineri yatırımı olacak. Halı, mobilya, tekstil gibi alanlarda faaliyet gösteren grubun gündeminde bir süredir yer alan yumurtalıktaki rafineri yatırımında süreç hızlandı.

Polyesterin hammaddesi PTA üretimi için yatırımı hızlandıran grup, halı sektöründe ise etkinliğini artırmak hedefiyle duvardan duvara halı üretimi için ek yatırımı gündemine aldı.

Pandemi sürecinde üretime ara vermediklerini ve yatırımlara odaklandıklarını aktaran Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Yumurtalık’ta rafineri yatırımıyla ilgili bakanlıklarla görüşme halinde olduklarını ve sona geldiklerini söylüyor.

Epeydir beklenen bu yatırımda son durumu değerlendiren Erdemoğlu, sorularımızı yanıtladı.

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