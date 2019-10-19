Satın alma için fırsat kolluyoruz
Perakende sektöründe kadın giyim alanında faaliyet gösteren ve İtalyan Miroglio’nun 2008 yılında ortak olduğu Ayaydın Grubu, marka satın almak için fırsat kolluyor.
İpekyol, Twist ve Machka markalarına yerli ve tüketicilerin bildiği bir markayı eklemek isteyen grup piyasa araştırması yapıyor.
Pazar payını ve 1 milyar TL’yi bulan cirosunu satın almayla hızlı büyütmeyi planlayan grup 2020’de aksiyona geçecek.
Ekonomideki gidişata bakılırsa varlık fiyatlarındaki gerilemenin bir süre daha devam edeceğini ve biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu belirten Ayaydın Miroglio Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın, “İyi bir fırsat bulursak beklemeden hemen alırız” diyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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