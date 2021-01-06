Mesa, inşaat sektörüne yön veren markalardan. 2021’de döviz kurunun fiyatlara yansımasıyla konut fiyatlarında yükseliş öngören Mesa Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, ‘’Sektörün orta-üst sınıf projelere yöneleceği beklentisindeyim’’ diyor.

İnşaat sektörünün 51 yıllık markası Mesa, bugüne kadar 12 bini yurtdışında olmak üzere 110 binden fazla konut üretti.

50 yılda toplam 34 milyar dolarlık iş hacmine ulaşan şirket, her yıl yaklaşık 4 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor. Üçü yurtdışında olmak üzere 12 şantiyede çalışmalar yürüten Mesa’nın yurtiçinde toplam 8,3 milyar TL’lik yatırım büyüklüğüne sahip dokuz projesi devam ediyor.

Mesa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu ile sektörü ve Mesa’yı konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.