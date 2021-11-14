Kemal Şahin tarafından 1982 yılında Almanya’nın Aachen şehrinde kurulan Santex Tekstil şirketiyle temeli atılan Şahinler Holding, 40’ıncı yılını kutlamaya hazırlanırken yedi sektörde 10 bin kişiye istihdam sağlayan ve 170 ülkeye ihracat yapan küresel bir oyuncu haline gelmiş durumda.

Holding halihazırda hazır giyim, tekstil, inşaat, serbest bölge işletmeciliği, turizm, spor ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Türkiye haricinde Almanya, Fransa, Bulgaristan, Mısır ve Ürdün’de de şirketleri bulunan holdingin ürettiği hazır giyim ve tekstil ürünleri dünya çapında 50 milyon kişiye ulaşıyor.

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ile holdingin amiral gemileri olan tekstil ve turizm yatırımlarını ve gelecek planlarını konuştuk.

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