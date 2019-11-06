Turizmin katkısıyla yüzde 30 büyüyeceğiz
Bünyesinde Selpak, Maratem, Maratem Bio, Sens, Tana Professional, Dispo, Oralet ve Oralet Çay gibi markaların yer aldığı Eczacıbaşı Profesyonel, 2020’ye büyük hedeflerle girecek.
Özellikle turizm sektöründe yaşanan canlanmayla bu yıl ciddi bir sıçrama yakalayan şirket, 2020’de yüzde 30 büyüme hedefliyor.
Yapı, sağlık gibi alanlarda faaliyet gösteren Eczacıbaşı Topluluğu’nun tüketim ürünleri gurubu içinde yer alan Eczacıbaşı Profesyonel’in direktörü Ömer Koç, ev dışı tüketim pazarındaki gelişme, turizm sektöründeki büyüme ve geri dönüşümlü ürünlerin de katkısıyla 2020’de önemli bir sıçrama yakalamak istediklerini dile getiriyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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