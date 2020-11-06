Pandemide ağır yara alan turizm sektöründe büyüme planları yapanlar da var. Türkiye’nin grup için çok önemli bir büyüme pazarı olduğunu söyleyen Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, üç yıl içinde 12 yeni otel açacaklarını söylüyor.

Turizm sektörü küresel anlamda pandeminden en büyük yarayı alan sektör olarak öne çıktı. Sınırların kapatıldığı, insanların evlerine hapsolduğu, işlerin evden yürütülmeye başlandığı bu dönemde seyahatler de yok denecek kadar azaldı.

Otellerin bir kısmı uzun bir dönem kapalı kalırken, bir kısmı da hiç açılmadı. Ancak bu süreçte yatırım planları yapanlar da var.

Bunlardan biri de dünya çapında 90 ülkede 9 binin üzerindeki oteli ile faaliyet gösteren ve 2019 yılında toplam 2,5 milyar dolar ciro yapan Wyndham Hotels & Resorts.

Dünyanın en büyük turizm zincirlerinden biri konumunda olan Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis ile turizm sektörünü ve grubun Türkiye planlarını konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.