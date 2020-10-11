Philips’in ajandasında ilk sırada sağlıkta dijital dönüşüm var. Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak, “2025’e kadar her yıl 2 milyar kişinin hayatını iyileştirmeyi hedefliyoruz” diyor. Şirket, sağlık harcamalarını optimize eden projeler üzerinde çalışıyor.

Ceren Oral Balaban

Dünyada 129, Türkiye’de 90 yıldır faaliyet gösteren Philips, ‘Sağlık Döngüsü’ yaklaşımı doğrultusunda sağlıklı yaşamdan başlayarak önlem alma, teşhis, tedavi ve evde bakıma kadar birçok alanda inovatif çözümler sunuyor. Şirket, profesyonel-kişisel sağlık hizmetlerini herkese ulaştıracak ürün, hizmet ve iş modellerini hayata geçiriyor.

Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak; insan, teknoloji ve inovasyonu bir araya getiren bir sağlık teknoloji şirketi olarak teknolojik endüstri liderliğini sağlık çözümlerinde yeni alternatifler sunan bir yaklaşımla birleştirdiklerini söylüyor.

Karabatak, sağlık verilerinin dijitalleşmesi ve bulut veri tabanı üzerinden ulaşılabilmesiyle kişilerin sağlıklarını daha iyi yönetebileceğini kaydediyor. “Biz de kitle sağlığı yönetiminin şekillendirilmesi ve optimize edilmesi için çalışıyoruz.

Daha verimli yeni teknoloji cihazları sunarken evde bakım alanında bağlantılı ürün ve çözümlerimizle fark yaratıyoruz” diyor.

Haluk Karabatak ile Philips’in sağlıkta dijitalleşme hedefiyle hayata geçirdiği projeleri ve bu alandaki hedeflerini konuştuk.

Philips’i kısaca tanıyabilir miyiz?

Dünyada 129, Türkiye’de 90 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Faaliyetlerimizde ‘hayatı iyileştirme’ vizyonuyla hareket ediyoruz. Çoğalan kronik hastalıklar, büyüyen yaş ortalaması, artan nüfus insanların ihtiyaçlarına bir an önce çare bulmayı, bunu yaparken de artan maliyetleri düşürmeyi gerektiriyor. Bu nedenle Health Continuum-Sağlık Döngüsü yaklaşımını benimsiyoruz.

Bu yaklaşımla hedefleriniz neler?

Bu yaklaşım sayesinde sağlıklı yaşamdan başlayarak önlem alma, teşhis, tedavi ve evde bakıma kadar birçok alanda inovatif çözümler sunuyoruz. Hedefimizi; insanların sağlıklı yaşam sürdürmeleri ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının daha iyi personel, hasta deneyimi ve daha düşük maliyetle geliştirilmiş sağlık sonuçları olarak dörtlü hedefe ulaşmalarına olanak veren yapay zekâ teknolojileri geliştirmek olarak belirtebiliriz.

Pandemi sürecinde hayata geçirdiğiniz projeler var mı?

COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında sağlık profesyonellerini desteklemek adına Philips Vakfı işbirliği ve Türkiye Acil Tıp Derneği yönlendirmesiyle hastanelerin acil servislerine mobil ultrason ürünlerimizi bağışladık. Ultrason cihazlarımız; ambulanslar, hastaneler ve acil servisler de dâhil olmak üzere çeşitli alanlarda yer alıyor.

Akciğerde COVID-19’dan kaynaklanan görüntü değişikliklerinin tespit edilebilmesi veya olası kardiyak komplikasyonlar için tarama yapmak, hastalığın sürecini tespit etmek ve izlemek için kullanılıyor. Bu sayede, sağlık çalışanları virüse maruz kalan hastaları daha kolay bir şekilde izleyerek hastalara daha iyi bakım sağlayabiliyor.

Başka ne gibi adımlarınız oldu?

COVID-19 salgını, sağlığın yanı sıra küresel ekonomiyi de önemli derecede etkiledi. COVID-19’un tüketici davranışlarını önemli ölçüde değiştirdiğine, tüm sektörleri de yeniden şekillendirdiğine şahit olduk. Bu noktada fiziksel mağazaların COVID-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında geçici olarak hizmete ara vermesi, online perakendecilerin satış oranlarını artırdı.

Çok kanallı pazarlama ve dijital perakendecilik alanlarına yatırım yaparak iş modellerini yenileyen kurumların ön plana çıkacağını öngörüyoruz. Biz de büyük bir yatırım yaptık, tüketicilerimize doğrudan ulaşma ve tüketici deneyimini daha iyi hale getirme hedefiyle online satış mağazamız http://www. philips.com.tr‘yi nisan ayında hizmete açtık.

Önümüzdeki dönemde yeni yatırım ve projeleriniz olacak mı?

Yeni dönemde bölgemizdeki hemen her ülkenin çok önemli gündem maddesi olan sağlık yatırımları ile ilgili projelerde rol almayı hedefliyoruz. ‘Sağlık sınır tanımaz’ yaklaşımımızla klasik iş modellerinin yerine ortaklık yapısına dayanan, ezber bozan bir rota izliyoruz. Profesyonel-kişisel sağlık hizmetlerini herkese ulaştıracak ürün, hizmet ve iş modellerini hayata geçiriyoruz.

Bu konuda ileri seviyedeki günümüz teknolojik ekosisteminde; yapay zekâ, bağlantılı dijital teknoloji ile çığır açan yeniliklerle fırsatlar sunuyoruz. Türkiye’de bu sene 90’ıncı yılımızı kutluyoruz ve 2021’in sağlıklı yaşam konusunda öncülük edeceğimiz bir dönem olmasını hedefliyoruz.

Sağlıkta dijitalleşme konusunda neler yapıyorsunuz?

İnsan, teknoloji ve inovasyonu bir araya getiren lider bir sağlık teknoloji şirketi olarak teknolojik endüstri liderliğini sağlık çözümlerinde yeni alternatifler sunan bir yaklaşımla birleştirdik. Dijital sağlık teknolojileri, teşhis-tedavi süreçlerinin hasta deneyimi açısından ve altyapısal anlamda daha verimli hale gelmesini sağlayacak.

COVID-19’lu hastaların uzaktan takip edilmesi ve uzaktan tedavilerinin sürmesi için sunduğumuz tele-sağlık çözümleriyle sağlık uzmanlarımıza bu zorlu süreçte destek oluyoruz. Sağlık bakımının giderek kişiselleştiği bu dönemde anlamlı ve sürdürülebilir inovasyonlar yaparak dünyayı daha sağlıklı hale getirmeyi ve 2025’e kadar her yıl 2 milyar kişinin hayatını iyileştirmeyi hedefliyoruz.

Hedeflerimizi gerçekleştirirken teknoloji ve yapay zekâdan faydalanıyoruz. Bu noktada bizi kökten değişiklikler bekliyor. Örneğin; sağlığımızla ilgili bilgi, iç görü ve analizlere erişebileceğiz.

Tüm sağlık verilerinin dijitalleşmesi ve bulut veri tabanı üzerinden ulaşılabilmesiyle kişiler kendi sağlıklarını yakın bir zamanda çok daha iyi yönetebilecek. Sağlık problemi yaşamadan çok önce bu problemle ilgili bilgimiz olacak. Sağlık sorunlarını daha ekonomik ve etkili şekilde çözebileceğiz. Biz buna ‘Dijital İkizimiz’ diyoruz.

‘Dijital İkiz’ ne anlama geliyor?

Herkesin dijital ikizi, bulut veri tabanında bulunan milyonlarca kişinin verileri ile bağlantıda olduğunda, kalp rahatsızlıkları veya kanser gibi hastalıklarda genetik yapımıza en uygun, başarı şansı en yüksek tedaviyi hızlı şekilde uygulamak mümkün olacak. Sağlığın teknolojiyle entegrasyonu ve bu gelişmeler inanılmaz fırsatlar sunuyor.

Bu teknolojileri bölgemize getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Somut olarak çalışacağımız heyecan verici projelerimiz var. Buna, ‘Telekardıolojı’, ‘Teleyoğunbakım’ gibi hem hasta sonuçlarını olumlu ölçüde iyileştiren hem de sağlık harcamalarını optimize eden projeleri örnek olarak verebilirim. ‘Sağlıkta dijital dönüşüm’ diye adlandırdığımız bu sürece katkıda bulunmak önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Geleceğin hastaneleri nasıl olacak?

Hastanelerin geleceği network bazlı sağlık teknolojileri, tek bir basit dijital sistem ile birbirine bağlı araçlar, risk seviyesindeki hastaların uzaktan tedavi edileceği sistemler ve kişilerin kendi kontrollerini ellerine almaları üzerine olacak. Böylelikle esasında hastaneler hastaların ayağına gidecek.

Geleceğin hastanesi; esnek kapasiteye sahip, tek bir dijital altyapıyla donatılmış olacak. Sanal bakım ve rehberlik, geleceğin hastanelerinde kritik rol oynayacak. Yakın gelecekte büyük hastanelerde kullanılacak yoğun bakım popülasyonlarının yönetilmesi için geliştirilmiş, yapay zekâya dayalı yoğun bakım ünitesi programı, hasta yönetimi ve finansal verimlilik açısından yarattığı faydayla dikkat çekecek.

“PHILIPS OLARAK TÜRKİYE’DE 3 ANA ALANA ODAKLANDIK”

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜME KATKI

Türkiye’de sağlık dönüşümüne katkıda bulunmak hedefiyle belirlediğimiz üç önemli konumuz var: İlki şehir hastaneleri. Türkiye’nin 2023 hedefleri ve sağlıkta dönüşüm stratejileri doğrultusunda başlattığı şehir hastaneleri projelerinde teknoloji çözüm ortağı olarak faaliyet göstermeye devam etmek istiyoruz. İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi’nde 2 bin 200’ün üzerinde klinik sistemler ve görüntüleme cihazımızla radyoloji, nükleer tıp, onkoloji, yoğun bakım, kardiyoloji, acil tıp, ameliyathane ve uyku laboratuvarı bölümlerinde yer alıyoruz.

DİJİTALLEŞME

Önümüzdeki dönemde de yürütülecek projelerde aktif rol alarak sadece cihaz ve servis iş partneri değil, görüntüleme hizmetleri başta olmak üzere tüm klinik ekipmanlar, sağlık bilgi işlem çözümleri ve uyku sistemleri gibi birçok hizmette yüklenici firmaların paydaşı olma arzusundayız. Diğer bir konu ise; dijital sağlıkta önemli adımlar atmak.

YERLİLEŞME

Üçüncü olarak da hükümetin gündeminde olan sağlıkta yerlileşme konusuna katkı sunmayı arzu ediyoruz.

“ÜRÜN VE ÇÖZÜMLERİMİZLE FARK YARATIYORUZ”

YENİLİKLER VE FIRSATLAR

Sağlığın dijitaMeşmesi hem global olarak hem de Türkiye’de sağlığın dönüşümü için çok önemli. Sektörün temel trendlerini yansıtan dört hedef var; daha az maliyet, daha efektif sonuçlar, hasta ve sağlık personeli deneyimini iyileştirmek. Teknoloji ile inovasyon bu hedeflere daha çabuk ulaşılmasını sağlıyor. Yapay zekâ ve bağlantılı sağlık teknolojileri bu konuda çığır açan yenilikler ve fırsatlar sunuyor.

Özellikle biyoteknoloji ve yapay zekâ bir araya geldiğinde birçok hastalığı erken teşhis etmek mümkün hale geliyor. Kişiselleştirilmiş tedavilerle hızlı iyileşme olanağı oluşurken daha uygun koşullarla sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesine de katkı sağlanıyor.

DAHA YÜKSEK VERİM

Dijital sağlık teknolojileri, teşhis-tedavi süreçlerinin hem hasta deneyimi açısından hem de altyapısal anlamda daha verimli hale gelmesini sağlayacak. Biz de bu noktada büyük miktarda veri kullanarak kitle sağlığı yönetiminin yeniden şekillendirilmesi ve optimize edilmesi için çalışıyoruz. Daha verimli çalışan yeni teknoloji cihazları sunarken evde bakım alanında bağlantılı ürün ve çözümlerimiz ile fark yaratmaya devam ediyoruz.