Yatırımların meyvesini 2020’de toplayacağız
Derimod, yaklaşık 45 yıl önce deri ile modayı birleştirme hedefiyle kuruldu. Deride ilk markalaşma ve reklam yatırımını yapan şirket, perakende ve özellikle ayakkabı sektörünün sıkıntı yaşadığı 2019 yılında yüzde 25 büyüdü.
Büyümenin gerisinde ise şirketin son birkaç yıldır attığı adımlar etkili oldu. İkinci kuşağın etkin olarak yönetimde yer almaya başladığı Derimod, 2019’da finansal yapısını güçlendirdi ve verimlilik projelerine odaklandı.
2020 yılında ise bunların meyvelerini toplamayı planlıyor. Şirketin ikinci kuşak temsilcilerinden olan Derimod Başkan Yardımcısı Murat Zaim, “2020’de yüzde 20 büyümeyle 600 milyon TL ciro hedefi koyduk” diyor.
Zaim ile Derimod’un büyüme stratejisini ve yeni dönem hedeflerini konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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