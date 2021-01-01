Sanayici açısından finansmanın 2021 yılının en önemli gündem maddesi olacağını aktaran İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye’nin artık dengeli, sürdürülebilir, nitelikli ve sanayinin daha fazla paya sahip olduğu bir büyüme modeline ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Sanayinin pandemi sürecinde üretimini aksatmayarak başarılı bir sınav verdiğini söyleyen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, ekonomide yeni bir büyüme modeline geçilmesi gerektiğini söylüyor.

Türkiye sanayisinin 2021 yılında da en önemli gündem konusunun yine finansman olacağını dile getiren Bahçıvan, büyüme kalitesine işaret ediyor.

Bahçıvan, “Sanayi adına bu kadar zorluklar içerisinde bir umut ışığı yaktığımız döneme girmişken, Türkiye’nin artık sanayi üzerinden bir büyüme modeli oluşturma adına fırsat döneminin doğduğuna inanıyoruz” diyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.