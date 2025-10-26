“2027’de beş proje teslim edeceğiz”

İnşaat, gayrimenkul, turizmin ardından üç yıl önce Çelik Halat’ı satın alarak sanayi sektörüne de adım atan Artaş Holding, yaklaşık 500 milyon dolarlık cirosal büyüklüğe ulaşmış durumda. 2024’ü teslim yılı ilan eden ve 821 bin metrekare toplam büyüklükte altı projeyi sahiplerine teslim eden grup, ara vermeden yeni yatırımlara da başladı. Konut sektöründe faizlerdeki düşüş ve mevduatta biriken nakdin önümüzdeki yıl konut alım iştahını artıracağını aktaran Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, grup olarak beş projede 3 bin yeni konut üreteceklerini söylüyor.

2027 yılında bu projeleri teslim etmek üzere çalıştıklarını anlatan Çetinsaya, hedefinin 50’nci yıla gelindiğinde 50 bin konut üretmek olduğunu söylüyor. Süleyman Çetinsaya ile grubun yeni dönemde devreye alacağı projeler ve konut sektörüne dair beklentilerini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.