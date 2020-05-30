Türkiye’nin Anadolu’daki en güçlü gruplarından biri olan Sanko Holding’te bayrak değişimi yaşanıyor. Son beş yılda Zeki Konukoğlu’nun başkanlık yaptığı grup, Adil Sani Konukoğlu ile yeni bir döneme hazırlanıyor.

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, haziran ayı itibariyle holdingin başkanlık görevini üstlenecek. Koronavirüs salgınıyla grubun büyüme hedeflerinde revizyona gittiğini ve bazı yatırımlarını askıya alacağını aktaran Adil Sani Konukoğlu, holdingi Gaziantep’ten yöneteceğini anlatıyor.

Gençlerle yakın çalışacağını ve bu zorlu süreçte holding için yeni fırsatları araştırma görevinin ailenin beşinci kuşaktan 12 üyesine verildiğini söyleyen Adil Sani Konukoğlu, “Zihnimdeki 60 yıllık otobanları yıkmak ve yenilenmek için gençlere ihtiyacım var” diyor.

Adil Sani Konukoğlu ile Sanko Holding’in yeni dönem hedeflerini konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.