Yeni iş alanlarına yatırım yapacağız

Şubat 17, 2019 0 Yorum 69 Okunma
Yeni iş alanlarına yatırım yapacağız

Petrol piyasasının önde gelen gruplarından Delta, madende yeni sahalar peşinde. Grup, krom, çinko ve kurşunun ardından bakır işine de girmeye hazırlanıyor.

Grubun patronu Mehmet Habbab, kimyevi maddeler alanında bir satın alma yapabileceklerini de söylüyor.

Delta’daki görevlerinin yanı sıra DEİK Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi Başkanı, Türk Arap İşadamları Federasyonu Başkanı da olan Mehmet Habbab ile grubun yeni dönem büyüme planlarını konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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