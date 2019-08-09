Yeni mağazalarla marka bilinirliğini artıracağız
2 bine yakın çalışanı, 300’e yakın mağazasıyla faaliyet gösteren Doğtaş, franchising ile açılacak yeni mağazalarla, şube ağını genişleterek, marka bilinirliğini artırmayı hedefliyor.
Burcu Tuvay
btuvay@ekonomist.com.tr
Doğtaş Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Davut Doğan, “50’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz ve özellikle Afrika kıtasındaki büyümeyi güçlendiriyoruz. 2019’da bir önceki yıla göre Euro bazında yüzde 26 büyüme hedefliyoruz” diyor.
Doğtaş, Kelebek ve Lova Yatak markalarıyla mobilya sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alan Doğtaş, 2 bine yakın çalışanı, 300’e yakın mağazasıyla faaliyet gösteriyor. 2018 yılını 600 milyonluk ciro ile tamamlayan şirket, 2019 ve 2020 yıllarında yeni yatak markası “Lova Yatak” ve sanayi 4.0 teknolojileri için yatırım yapmaya devam edecek.
Doğtaş Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Davut Doğan, 50’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını ve ilerleyen dönemlerde öncelikle franchising ile açacakları yeni mağazalarla da ağı genişletip, marka bilinirliğini artırmaya devam edeceklerini söylüyor. “50’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz ve özellikle Afrika kıtasındaki büyümeyi güçlendiriyoruz.
2019’da bir önceki yıla göre Euro bazında yüzde 26 büyüme hedefliyoruz” diyen Doğan, sorularımıza şöyle yanıt verdi:
Doğtaş’ın markalaşmasındaki kilometre taşlarını anlatır mısınız?
Ticari hayatına 1970’li yıllarda babamız Ali Doğan’ın Doğan Mobilya’yı kurmasıyla başlayan şirketimizin markalaşma yolculuğu, seneler içinde istikrarlı bir şekilde büyüyerek hem toplumsal hem de ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak misyonuyla ilerledi.
Bu da farklı sektörlerde hizmet veren bir şirketler grubu haline gelmemizi sağladı. Babamız Ali Doğanın tek başına başladığı bu yolculuk, şu an binlerce kişilik büyük bir aileye sahip bir şirket olarak devam ediyor. Başarıyı yakalamak için öncelikle bir hayal kurmalısınız, biz hep hayallerimizin peşinden gittik ve gitmeye devam ediyoruz. Bu yolculukta tabi ki rampalarla çukurlarla karşılaşıyoruz ancak pozitif düşünceden uzaklaşmadık.
Markalaşmanızdaki önemli etkenler nelerdi?
Marka yolculuğumuzun başarısındaki kilit formülümüz 5P’dir. Bu formül; doğru fiyat, doğru ürün, doğru yer, doğru personel ve doğru promosyondur. Bu beş bileşen arasında sentez oluşturmak tabi ki işin önemli kısmı. Bu bileşenlerden birinin bile eksik olması durumunda iş doğru işlemez, domino etkisi yaratır ve tüm kurulu yapıyı bozar.
Aslında herkesin çok iyi bildiği bu formülü, yarattığımız sinerji ile şirket kültürümüz ile çok iyi harmanladığımıza inanıyoruz. Bu formülün başarımızdaki faktörü çok önemlidir. Ek olarak; markalaşma yolunda müşteri ihtiyaçlarını dinleyerek, ihtiyaca yönelik çözümlerimizi hep değişen koşullara, trendlere uyumlu olarak yapmayı hedefledik.
Doğtaş olarak bugün nasıl bir konuma ulaştınız?
Mobilya sektörüne yön veren en önemli iki markaya sahibiz. Doğtaş’a ve Kelebek’e özgü tasarım çizgimizi global trendler ile birleştirerek, tüketicilerimize güncel tasarımları sunuyoruz. Bu nedenle trend ve tarzı sahipleniyor Doğtaş markamızla “Şimdi Tarz Doğtaş” Kelebek markamızla ise “O Beni Anlar Bugünü Tasarlar” diyoruz.
Panel ürün grubu olarak adlandırdığımız yemek ve yatak odaları en güçlü olduğumuz alanlar. Global trendlerle birleştirdiğimiz bu ürün grupları daha fazla tasarım odaklı. Koltuk takımlarında ise tüketicilerimize güncel renkler sunuyoruz çünkü tüketici artık tasarım ve trende çok kolay ulaşabiliyor ve markalarda da bu renkleri bekliyorlar. Bu nedenle koltuk takımlarımızda da renklerimizi her zaman güncel tutuyoruz.
Şirket olarak 2018 yılı nasıl geçti? Bu yıl ve önümüzdeki yılki planlarınızdan bahseder misiniz?
2 bine yakın çalışanımızla, grup olarak 300’e yakın mağaza ve 600 milyonluk ciro ile 2018 yılını kapattık. 2019 ve 2020 yıllarında yeni yatak markamız “Lova Yatak” ve sanayi 4.0 teknolojileri için yatırım yapmaya devam edeceğiz.
İhracatta ulaştığınız büyüklük nedir? Hangi ülkelere odaklanıyorsunuz?
50’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz ve özellikle Afrika kıtasındaki büyümeyi güçlendiriyoruz. 2019’da bir önceki yıla göre Euro bazında yüzde 26 büyüme hedefliyoruz.
Global marka olmak için nasıl bir strateji ile hareket ediyorsunuz?
Öncelikle sektör ve sektörün lokomotif markaları olarak en büyük hedefimiz: Çin, ABD, İtalya, Almanya, Polonya ve İspanya’nın ardından 7’nci sıraya yerleşmek. 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz ve ilerleyen dönemlerde öncelikle franchising ile açacağımız yeni mağazalarla da ağımızı genişletip, marka bilinirliğimizi artırmaya ve sektör lokomotifi olmaya devam edeceğiz.
Yurtdışı büyümedeki en büyük stratejimiz doğru lokasyonlarda, sektöre hakim ve güvenilir ortaklarla ilerlemek ve ilgili lokasyonlardaki koleksiyonlarımızı doğru ihtiyaçlara, trendlere uygun olarak kaliteden ödün vermeden beğeniye sunmak. Dokunduğumuz bölgelerdeki atmosferi koklayarak, kültürü benimseyerek sadece Türkiye’nin değil dünyanın yerel markası olmak üzere stratejilerimizi geliştiriyoruz ve buna uygun olarak planlarımızı yapıyoruz.
Bundan sonra yapmayı planladığınız çalışma ve yatırımlar neler?
Başta iç pazar mobilya sektörünün en büyük markaları olmaya büyüyerek devam edeceğiz, buna uygun olarak stratejimiz dahilinde planlarımızı hayata geçireceğiz. Bu bizim birinci önceliğimiz. Buna ek olarak; iç pazardan da daha büyük bir büyüme stratejisi ile dış pazarda da markalarımızı hem franchising anlaşmalarımız, hem de Karadağ’da yapımına başladığımız mobilya fabrikamız ile konumlandıracağız.
Bununla birlikte markalarımızı sadece mobilya sektöründe bırakmayıp 2012 yılı itibari ile lokomotifimiz yine mobilya sektörü olmak üzere inşaat, enerji ve perakende sektörlerinde de başta olmak üzere çeşitli sektörleri bir çatı altında toplayarak faaliyet gösteren Doğanlar Yatırım Holdıng’i kurduk. Yatırımlarımız hızlı bir şekilde devam edecek.
“ÖNCÜLÜK EDECEK PROJELER ÜRETİYORUZ”
Sosyal, kültürel ve çevresel faaliyetlere destek vermek şirket kültürümüzün bir parçası. Biz güçlü bir toplum temelini atabilmek adına evrensel değerlere saygılı, dünya vatandaşı niteliğinde genç nesillerin yetiştirilmesi doğrultusunda ülkeye katkı sunmayı amaçlıyoruz.
Kurumsal sorumluluk bilincimiz gereği toplumdan elde ettiğimiz katma değeri yine toplumuuzun gelişmesine öncülük edecek projeler üretip hayata geçirmeyi ön planda tutuyoruz. Bu noktada Ayşe Doğan Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Hacı Ali Doğan Erkek Öğrenci Yurdu, Olcay Doğan Anaokulu, Şadan Doğan Anaokulu gibi eğitim alanında destekler veriyoruz.
Her mağazamızda bir sokak hayvanını sahiplendiğimiz “Misafir Pati” projemiz ve özellikle kadın istihdamı konusunda yaptığımız çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, sürdürebilirlik alanında yaptığımız ve yapmakta olduğumuz AR-GE çalışmaları ile tüm alanlarda bu konuda öncü ve yenilikçi olmak için çalışmalara devam ediyoruz.
BİRÇOK ÖDÜL KAZANDI
Hem şirket, hem de markanın bugüne kadar aldığı birçok ödül bulunuyor. Ödül listesini özetleyerek aktarıyoruz.
- 2015 ve 2019 yıllarında Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan “Türkiye’nin En Değerli Markaları-Turkey 100” listesine mobilya sektöründen giren tek şirket oldu.
- 2015, 2017 ve 2018 yıllarında Kariyer Net İnsana Saygı Ödülü aldı.
- İstanbul İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen 2016 yılı En Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni’nde Mobilya Sektörünün Başarılı İhracatçısı Ödülü alındı.
- 2017 yılında, Capital Dergisi’nin “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri Araştırması’nda ‘Mobilya Sektörünün En Beğenilen Şirketi’ seçildi.
- Superbrands’in yürüttüğü çalışma doğrultusunda, hem Doğtaş hem Kelebek markalarıyla, Türkiye’nin süper markası olmaya hak kazandı.
- 2011 ve 2012 yıllarında TİM’in Çanakkale’nin En Fazla İhracat Gerçekleştiren Firması Ödülü alındı.
- 2012 yılında 10’uncu Uluslararası İpekyolu Altın Adamlar Ödülleri kapsamında Tasarım ve Kalite Ödülü alındı.
- Business Network İşadamları Derneği tarafından 2013 yılında düzenlenen ve İngiltere’nin en prestijli ödülleri arasında yer alan Most Successful Turk Awards’ta, Doğtaş ‘İngiltere’nin En Başarılı Şirketi’ seçildi.
- 2014 yılında Quality Dergisi tarafından En Quality Mobilya Markası Ödülü alındı.
- 2017 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülünü alırken Marketing Türkiye’nin düzenlediği “A.L.F.A. Awards Ödülleri”nde mobilya sektörünün Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Markası seçildi.
- İstanbul Mobilya Fuarı’nda Doğtaş tasarımları iki ödül birden aldı.
- Her mağazada bir sokak hayvanını sahiplenilen “Misafir Pati” projesi, 5. Yeşil Ekonomi Ödül Töreni’nde sokak hayvanlarının barınma ihtiyaçlarını karşılama konusundaki çalışmalarının kamuoyunu teşvik etmesindeki hassasiyetinden dolayı ödüle layık görüldü.
- 2013 yılında Kelebek markasıyla, ‘Sektöründe En Sevilen Marka Ödülü’,
- 2014 yılında ‘Sektöründe En Hızlı Büyüyen Marka Ödülü’ alındı.
- 2018 yılında Lova Sleep markasıyla “Dijitale En İyi Entegre Olmuş Perakende Markası” ödülünü aldı.
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