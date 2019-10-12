Yurtdışında daha hızlı büyümek istiyoruz
Erkek giyim markası Bisse, ocak ayında Houston Galleria’da mağaza açarak ABD pazarına girecek.
Ardından Kanada, İsviçre, Rusya ve Kazakistan’a yöneleceklerini aktaran Bisse Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kefeli, “Hedefimiz global pazarda daha hızlı büyümek” diyor.
Bisse Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kefeli, yurtdışında daha hızlı büyümek istediklerini aktarıyor.
30 milyon dolar olan ihracat gelirini artırmak ve global bir marka olmak istediklerini kaydeden Mustafa Kefeli ile şirketin büyüme stratejisini konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Harekât piyasaların yönünü nasıl etkiler?
Sonraki haber ASEAN Bölgesi'nde iş fırsatları
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?