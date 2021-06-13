Gedik Holding, Azerbaycan ve Bulgaristan’da üretim tesislerinin yanı sıra yurtdışında üretim için üçüncü adresi de belirlemeye çalışıyor. Önümüzdeki birkaç yıllık süreçte stratejik bir ortakla yurtdışında üretim odaklı büyümeye sıcak bakan holding, yurtiçinde ise bütün fabrikalarını Sakarya Hendek’te toplamak üzere yatırımlarını sürdürüyor.

Hendek ikinci OSB’de 150 dönümde yapımı süren kaynak tesisinin ise 2023’te inşasının tamamlanacağını kaydeden Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, bu yatırımın Doğu Avrupa’dan Hindistan’a uzanan çizgide en büyük kaynak sarf malzemesi üreten tesis olacağını söylüyor.

Yurtdışında ise büyümeye devam ettiklerini ve rekabetçiliği kaybetmemek hedefiyle Azerbaycan’ın ardından Bulgaristan’da da üretime geçeceklerini aktaran Gedik, yurtdışında üretime dönük üçüncü adımı ise stratejik bir ortakla yapabilecekleri sinyalini veriyor.

Hülya Gedik ile holdingin hedeflerini konuştuk.

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