KPSS 2026 başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?

Üniversiteye girişten kamu personeli alımlarına kadar yüz binlerce adayın yol haritasını çizecek olan ÖSYM 2026 Sınav Takvimi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

2026 KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınavının başvuru, sınav günü ve sonuç açıklama tarihleri 2026 ÖSYM sınav takvimi ile belli oluyor. Henüz açıklanmadı.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2026 AÇIKLANDI MI?

2026 yılına ait ÖSYM sınav takvimi henüz paylaşılmadı.

Ancak, geçmiş yıllardaki uygulamalar referans alındığında:

Geçmiş Takvim: Bir önceki yılın (2025) sınav takvimi 13 Kasım 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Beklenti: Bu duruma benzer şekilde, 2026 yılı sınav takviminin de Kasım ayının ikinci haftası içerisinde duyurulması yüksek bir ihtimal olarak değerlendirilmektedir.

Bu takvimle birlikte YKS, KPSS, ALES, DGS, YDS ve diğer tüm ulusal sınavların kesin başvuru ve uygulama tarihleri netleşmiş olacaktır. Adayların resmi duyurular için ÖSYM'nin ($osym.gov.tr$) adresini takip etmeleri gerekmektedir.