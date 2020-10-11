Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Eda Uluca Özcan, pandemi döneminde kart kullanıcılarının fiziksel karta ihtiyaç duymadan dijital ve mobil ödeme yapabilmelerini mümkün kıldıklarını söylüyor.

Aram Ekin Duran

Özcan, “Tüm paydaşlarımızın yaşadığı deneyimi yüzde 100 dijitalleştirerek mükemmelleştirmeyi hedefliyoruz” diyor. Dijitalleşme, hayatın birçok alanında olduğu gibi iş yaşamında da uzun süredir gündemde olan bir akım. Süreçlerini dijitale taşımayan şirketlerin rekabet gücü azalıyor.

Öte yandan çalışanlar, kişisel yaşantılarında mükemmel tasarlanmış birçok tüketici uygulamasından faydalanıyor ve işyerinde kullandıkları sistemlerin de bu mükemmelliğe sahip olmasını bekliyor.

Dijitalleşme döneminin tüketici davranışlarına etkisini Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Eda Uluca Özcan ile konuştuk.

Sorularımız ve aldığımız yanıtlar şöyle:

Günümüz dünyasında şirketlerin karar ve yaklaşımları, toplumları en çok etkileyen ve sürükleyen unsurlardan birisi haline geldi. ‘Yeni Normal’ bunu daha iyi gördüğümüz bir dönem oldu. Sizin bu noktada tespitleriniz nedir?

Pandemi dönemi, şirketlerin sosyal fayda sağlamak noktasında ne kadar duyarlı olduklarını çok net görebildiğimiz bir süreci bize yaşattı. Birçok şirket, toplum yararına aldığı aksiyonların yanı sıra çalışanlarına da bu zor dönemde sahip çıkarak mevcut haklarının devamını sağlamakiçin büyük çaba gösterdi.

Müşterimiz olan şirketlerin büyük çoğunluğu, zorlu ekonomik koşullara rağmen çalışanlara verdikleri değerin bir göstergesi olarak, başta yemek hakkı olmak üzere temel çalışan haklarını sağlamaya devam etti. Bu da aslında yemek kartlarının çalışanlar için çok büyük bir anlam taşıdığını, iş hayatının olmazsa olmazı olduğunu ve bu faydanın en az maaş kadar önemli bir hak olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Biz de Sodexo olarak tüm paydaşlarımızın her an yanında olduğumuzu tüm iletişim kanallarımızdan düzenli olarak onlara hatırlattık. Ofislerden evlere geçilmesi ve hibrit çalışma modellerine yönelik artan eğilim, işletmelerin bualandaki ihtiyaçlarını farklılaştırdı, onları daha esnek çözümler bulmaya yönlendirdi.

Bu noktada yemek kartları son derece esnek yapısıyla evdeki, ofisteki, fabrikadaki, sahadaki çalışanlarına yönelik hijyenik ve pratik bir yemek faydası sunma arayışında olan firmalar için en iyi çözüm olarak ön plana çıktı.

Günümüzde son kullanıcıya değen tüm değer teklifleri dijitale dönüyor. Aynı trendi çalışana sunulan yan hakların dijitalleşmesi konusunda da söyleyebilir miyiz? Bu konuda Sodexo olarak sizler ne yaptınız?

Küresel araştırma şirketi Euromonitor’ün 2020 yılı raporuna göre en önde gelen tüketici talepleri; tüketim verilerinden yola çıkarak kişiselleşmiş yapay zeka kurguları ve çözmek için efor gerektirmeyen, insanı anında içine alan, uyaranı bol uygulamalar olarak karşımıza çıkıyor.

Bu trendlerin bizim iş alanımıza yansıması, çalışanların, şirket tarafından sağlanan haklardan daha esnek ve kolay bir şekilde yararlanabilme, özgürce seçim yapabilme, kendisine dikte edilen değil, kendi istediği faydadan istediği şekilde yararlanma isteği oluyor. Dijital dünya tüm bu istekleri karşılayabilecek yetkinliğe sahip. Öte yandan çalışanlar gün geçtikçe şirket kararlarında daha etkin bir rol oynuyor.

Onların yaşadığı deneyimin kalitesi şirketlerin seçimlerinin belirleyicisi oluyor. Şirketlerin çalışanlarına sunduğu dijital ve esnek çözümlerin önemi gitgide artıyor. Biz de Sodexo olarak tüm paydaşlarımızın yaşadığı deneyimi yüzde 100 dijitalleştirerek mükemmelleştirmeyi hedefliyoruz.

Bu kapsamda neler yaptınız?

Bu doğrultuda attığımız adımlarla işletmelerin herhangi bir evrak ya da ıslak imza gerektirmeden müşterimiz olabilmesini ve çalışanlarına dakikalar içerisinde yemek kartlarını dijital olarak dağıtabilmesini sağlamış durumdayız. Geliştirdiğimiz çözümlerle kart kullanıcılarının fiziksel karta ihtiyaç duymadan, tüm Sodexo ağında dijital ve mobil ödeme yapabilmeleri, üye restoranlarımızın da herhangi bir fiziksel cihaza bağlı kalmaksızın, akıllı telefonlardan ödeme kabul edebilmelerini mümkün kıldık. Kısacası sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerin temelinde bu uçtan uca dijital dönüşüm felsefemiz ve stratejimiz var.

Önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığınız yol haritanız nedir? Dijital dönüşüme ilişkin planlarınızı gerçekleştirmek için attığınız adımlar neler?

Sodexo, küresel ölçekte de trendleri yakından takip ederek dijitalleşme projeleri üzerinde çalışıyor. Bunların bazılarına biz Türkiye olarak öncülük ediyoruz. Bu yola çıkarken bizim için en temel husus, en önemli kaynağımız olan çalışanlarımızın bu dönüşümü içselleştirmesiydi.

Nitekim Sodexo Türkiye olarak dijital dönüşüm sürecimizde attığımız başarılı adımlar ve çalışanlarımızın bir Sodexo çalışanı olarak kendilerini çok daha ayrıcalıklı hissetmelerini sağlayan, iç iletişimimize yönelik ‘Sen Varsan Dahası Var’ adlı inisiyatifimizle Sodexo’da küresel ölçekte en iyi dönüşüm yönetimi ödülü olan ‘ChangeAwards’un sahibi olduk.

Dijital dönüşüm sürecimizden aldığımız güçle, ‘Çalışan bireylerin yaşam kalitesini artırma’ misyonumuz doğrultusunda bir yemek kartından çok daha fazlası olan, yan haklara yönelik yemeğin yanı sıra spor, sağlık, giyim, kreş gibi çok çeşitli konularda da uçtan uca dijital hizmetler sunan bir platform olma hedefimiz var.

Böylece globalde çalışan hakları üzerine oluşturduğumuz uzmanlığı Türkiye’de inşa ettiğimiz dijital yetkinliklerle birleştirip büyük bir değer zinciri yaratmış olacağız. Bu vizyonlaTürkiye’de devletimizin öncelikleri doğrultusunda da çeşitli projeler geliştirmeye hazırız.

Hedeflerinize ulaşmak için gerçekleştirdiğiniz yatırımlar ve iş birlikleri neler? Önümüzdeki dönem için bu alandaki planlarınızdan bahsedebilir misiniz?

Yatırım ve iş birliği planlarımızı yaparken paydaşlarımıza avantaj sağlayan dijital değer teklifleri yaratmak en önemli önceliğimiz. ‘Kazan-kazan’ anlayışıyla hareket ediyoruz. Sadece ürünlerimizin değil, paydaşlarımızın da dijitalleşmesini sağlıyoruz. Türkiye’nin dinamik girişimcilik ekosistemine ve büyüme potansiyeline çok inanıyoruz.

Son dönemde üye iş yerlerimizin hayatını kolaylaştıran iş ortağı olma misyonuyla önemli bir adım attık ve ‘Hemen Yolda’ isimli akıllı kurye takip yazılımına yatırım yaptık. Yemek siparişi veren tüketicilerin siparişlerini canlı olarak takip edebilmelerini sağlayan bu yazılım ile Sodexo üye işyerleri kurye ekiplerini sahada verimli bir şekilde yönetebiliyor.

Böylece sorunsuz paket servis deneyimi sunan işletmeler hem sipariş hacimlerini

büyütüyor hem de müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyor. Bu doğrultuda iş ortaklıklarımıza ve yatırımlarımıza yenilerini ekleyeceğiz. Ayrıca bu iş birliklerini Sodexo’nun faaliyeti olan ülkelere de taşıyarak başarılı teknoloji girişimlerinin sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da büyümelerine, globalleşmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

BERNA ŞAMİLOĞLU ACAR SODEXO AVANTAJ VE ÖDÜLLENDİRME SİSTEMLERİ İŞ GELİŞTİRME VE İŞ ORTAKLIKLARI DİREKTÖRÜ

“MOBİL ÖDEME İŞLEMLERİ ALTI KAT ARTTI’

Ürünlerinizi dijital dönüşümünüze nasıl adapte ettiniz? Ne gibi yenilikleriniz var?

Ödeme deneyiminin hem dünyada hem de ülkemizde hızla dijitalleşmesi bizim sektörümüzün de hızlı dönüşümünü doğal olarak tetikledi. Biz bir süredir deneyimi uçtan uca dijitalleştirecek kanallara yatırım yapmaya başlamıştık. Pandemi dönemi bu atılımlarımızın meyvesini aldığımız bir dönem oldu.

Müşteride ne zaman kitlesel bir ihtiyaca dönüşür diye kendi içimizde tartıştığımız birçok dijital yetkinlik, müşterilerimizden yoğun talep olarak bize ulaşmaya başladı. Yaptığımız yatırımlar ile talepleri karşılayacak dönüşümü iki hafta gibi çok kısa bir sürede gerçekleştirme ve sorunsuz şekilde pazara sunma şansımız oldu.

Öncelikle, toplumsal sorumluluğumuz doğrultusunda tamamen temassız ödeme araçları sunmak adına, tüm kağıt çek ve fiziksel kart üretimini durdurduk. Sodexo bünyesinde de dünyada bu cesur hamleyi gerçekleştirebilen tek ülke olduğumuzu söylemeliyim. Mobil Kart çözümümüz sayesinde tüm akıllı telefonlar yemek kartı işlevi görüyor, müşterilerimiz kart dağıtımının lojistik süreçlerinden kurtuluyor.

Mobil Çek çözümümüz ile çalışanlarına teşvik, ödüllendirme ya da dönemsel destek için alışveriş çeki vermek isteyen şirketlere yönelik olarak tamamen dijital ve hijyenik bir çözüm sunuyoruz. Çalışanlar ise hem temassız bir şekilde bu destekten yararlanıyorlar, hem de Sodexo’nun geniş üye ağında seçme özgürlüğüne sahip oluyorlar.

Pandemi döneminde mobil işlemlerinizde nasıl bir artış oldu?

Bu dönemde temassız ödeme bilincinin artmasıyla, mobil ödeme işlem adetleri pandemi öncesine göre altı kata kadar arttı. Mobil ödeme yapan kullanıcı sayımız ise pandemi öncesi döneme kıyasla beş katına çıktı. Çalışanların aktif olarak kullandıkları kart bazımızın yaklaşık yüzde 20’si ise dijital karta dönüştü.

Üye iş yerlerimizi de bu zor dönemde dijital çözümlerimiz ile destekliyoruz. Müşterilerine mobil ödeme imkanı sağlamak için Cep POS çözümümüzü üyelerimize hızlı ve ücretsiz şekilde sunuyoruz. Böylece üye restoranlarımızakıllı telefonlar üzerinden hijyenik ve temassız bir şekilde ödeme alıyor, POS cihazı bağımlılığından kurtuluyorlar.

UMUT ERİŞEN SODEXO AVANTAJ VE ÖDÜLLENDİRME SİSTEMLERİ PAZARLAMA DİREKTÖRÜ

“İŞ HAYATININ BAROMETRESİ GİBİYİZ”

Dijitalleşme inisiyatiflerini ekosisteminize nasıl aktarıyorsunuz?

Bizim birbirinden tamamen ayrışan, bambaşka içgörüleri olan üç farklı hedef kitlemiz var: Çalışanlarına yan hak sağlayan şirketler, bu şirketlerin çalışanları ve çalışanların bu hakkı değerlendirdikleri üye iş yerlerimiz. Hayata geçirdiğimiz her özellik, bu üç paydaşımızı başka şekillerde etkiliyor.

Dolayısıyla doğru içgörüyü bulmak çok kritik, bunun için de gerek geleneksel gerekse sosyal medyayı yakından takip ediyoruz. Zamanında, sık ve çarpıcı bir iletişim yaklaşımı benimsiyoruz. Her paydaşımıza özel etkili dijital mecralar kullanıyoruz. Tüm dijital varlıklarımızı bir iletişim mecrasına dönüştürmek için birçok dijital etkileşim, kişiselleştirme, otomasyon aracını kullanıyoruz, içeriklerden destek alıyoruz.

Pazarlama yaklaşımınızda verinin yerinden bahsedebilir misiniz?

Bulunduğumuz konum itibarıyla iş hayatının barometresi gibiyiz. Piyasadaki en ufak bir durgunluğu hissedebiliyoruz. Çalışanların harcama sıklıklarında, şirket ölçeklerinde ya da yeme içme trendindeki makro değişiklikleri hızlıca fark ediyor ve kök nedeni anlamaya çalışıyoruz.

Sunduğumuz hizmetleri mümkün olduğu kadar kişiselleştirebilmek için gerekli veri setlerini kurup senaryolarımızı inşa ediyoruz. Hedefimiz kullanıcılarımıza yeme alışkanlıkları doğrultusunda makine öğrenmesi ile desteklediğimiz, anlamlı ve hayatı zenginleştiren restoran önerileri yapabilmek.

Mevcut gücünüzü geleceğe daha etkin bir şekilde taşımak için dijitalleşmeden nasıl faydalanıyorsunuz?

Markamızı önümüzdeki dönemde çalışanlara daha fazla yakınlaştıracağız. Çalışanların Sodexo kullanıcısı oldukları için kendilerini ayrıcalıklı görmelerini hedefliyoruz. Sosyal medya hedef kitlemize ulaşmak için son derece önemli bir araç. Sektörümüzde en fazla takipçi sayısına sahip markayız. Amacımız kullanıcılarımızla daha interaktif bir ilişki yürütmek. Bunun için onlar tarafından üretilen içerikleri de teşvik ediyoruz.