Zorluklara rağmen yatırımlarımız sürecek
Sanko Holding, zorlu 2018 yılının ardından bu yıl yüzde 3-5 arası sınırlı bir büyüme hedefliyor.
Grup, yatırımlarına ise devam etmeyi planlıyor. Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, “Her şeye rağmen pedalı çevirmek zorundayız” diye konuşuyor.
Zeki Konukoğlu ile grubun büyüme hedeflerini ve yıl sonundaki emeklilik planını konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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