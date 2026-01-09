AKOM'dan uyarı geldi: Derbi için kritik karar...

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak 2025 Turkcell Süper Kupa finalinin başlangıç saatinin, meteorolojik değerlendirmeler sonucunda 20.30'dan 18.45'e çekildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;



Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliği'nin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45'e çekilmiştir" ifadelerine yer verildi.