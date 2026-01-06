Antalya'da genel turizm açısından 17 milyon barajını aştıklarını hatırlatan Başkan Kiraz, "Spor turizmi hala çok küçük bir paydaşını oluşturuyor. O açıdan da değerlendirsek dünyada toplam spor turizmi yüzde 10 pasta payı alırken bu durum Türkiye için hala yüzde 1.5 civarında. Kış turizmi için spor turizmi çok önemli bir adım. Antalya'da yaklaşık 800 futbol kulübüne hizmet edecek tesis sahibiyiz. Bu durum çok değerli. Bu bağlamda da özellikle liderliği almış olabiliriz. Ama önemli kısım bu işin pazarlama kısmı. Pazarlama kısmında da özellikle Avrupa'nın 5 büyük liglerinden aldığımız elit takım sayısı güçlendirmemiz gerekiyor. Bu bağlamda bizim en büyük rakibimiz İspanya ve Dubai. Buralarda uluslarası ses getiren turnuvalar yapılıyor. Bu turnuvaların aynısını bizim de Antalya'da yapıp ilgiyi ve bu merakı Antalya bölgesine çekmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.