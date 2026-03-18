EKOS Electric'e "Happy Place to Work" sertifikası

Şirketlerin karşılaştıkları güçlüklere çözümler üreten yönetim danışmalığı firması Happy Place To Work Türkiye bu yıl da çalışan mutluluğunu ön planda tutan şirketleri açıkladı. EKOS Electric, çalışan deneyimini odağına alan insan kaynakları uygulamalarıyla Happy Place to Work tarafından yürütülen değerlendirme sürecini başarıyla tamamladı.

EKOS Electric’e kurum kültürü, liderlik yaklaşımı, çalışan bağlılığı, eşitlikçi ve güvene dayalı çalışma ortamı başlıklarında analizler gerçekleştirildi. Çalışan geri bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen araştırmada EKOS Electric; ‘’İyi Çalışan Deneyimi Sertifikası’’nın sahibi oldu. Bu sonuçla birlikte EKOS Electric, 1 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak “Türkiye’nin En Mutlu İşyerleri” listesine de aday gösterildi.

EKOS Electric Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Yasin Çakar, ödülün şirketin sürdürülebilir, eşitlikçi ve güvene dayalı kurum kültürünü yansıttığını vurgulayarak şunları söyledi: "İnsan odaklı ve şeffaf insan kaynakları uygulamalarımızla tüm çalışanlarımıza değer katmayı hedefliyoruz. Dinamik ve yenilikçi kurum kültürümüzle, başarımızın temel taşı olan çalışan bağlılığını sürdürmeyi amaçlıyoruz.” “Şirketlerin en büyük sermayesi insandır’’ mottosunu benimsediklerini belirten Çakar, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Yurt dışında deneyim kazanmış nitelikli profesyonellerin yeniden Türkiye’de değer üretmesini sağlamak, yani tersine beyin göçüne katkı sunmak için bilinçli ve uzun vadeli adımlar atıyoruz. Üniversiteler ve liselerle iş birliklerimizi büyütüyoruz; genç mühendislerin ve teknik yeteneklerin yolunu açıyoruz."

