YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sınav sonucu sorgulama sayfası

8 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen yılın ilk Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/1) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından beklenen tarihte açıklandı. Akademik kariyer planlayan binlerce aday için yabancı dil yeterliliğini belgeleme süreci böylece tamamlanmış oldu.
YÖKDİL Sonuç Sorgulama İşlemi
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet platformları üzerinden anlık olarak erişebilirler:
İnternet Adresi: sonuc.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile giriş yapılarak sonuç belgesi görüntülenebilir.
Mobil Erişim: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden de bildirim alınarak sonuca ulaşılabilir.
Puanların Kullanımı ve Geçerlilik Süresi
5 Yıl Geçerlilik: YÖKDİL sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca akademik başvurularda geçerliliğini korur.
Akademik Kadrolar: Doktora ve sanatta yeterlik başvuruları için genellikle en az 55 puan, doçentlik başvuruları için ise en az 65 puan şartı aranmaktadır. Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadroları için ise üniversitelerin kendi belirlediği (genellikle 50 ve üzeri) baraj puanlar dikkate alınır.
3 YÖKDİL 2 ne zaman?
Başvuru Tarihleri: 16 - 24 Haziran 2026
Geç Başvuru Günü: 2 Temmuz 2026 (Bu tarihte yapılan başvurularda sınav ücreti genellikle %50 artırımlı olarak ödenir).
Sınav Tarihi: 2 Ağustos 2026, Pazar
Sonuç Açıklama Tarihi: Sınavdan yaklaşık iki hafta sonra, Ağustos ayı ortasında sonuçların erişime açılması beklenmektedir.