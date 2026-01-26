Beşiktaş Bakumo-Abraham’ın transferini tamamladı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, Roma kulübüne 13 milyon avro transfer bedeli ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Abraham, siyah-beyazlı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 26 maçta 13 gol kaydetti.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

