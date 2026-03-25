Pistte Türk imzası: Furkan Akar Dünya Üçüncüsü

Furkan, bu şampiyonadaki rakiplerin olimpiyattaki rakiplerle aynı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şubat ayındaki rakiplerle mart ayındaki şampiyonada yarıştık. Yani 500 metre mesafesinde madalya alan sporcuyu eledim. Eleme ve çeyrek finalde zorlu rakiplerle karşılaştım. Şubattaki olimpiyatlarda madalya alan sporcularla yarıştım. Tabii ki bende tecrübeli ve çok istekliydim. Elemeden çeyrek finale ve finale uzanan yolda olimpiyat madalyası alan sporcuları eleyerek üçüncü oldum. Olimpiyat altıncılığından sonra bu olimpiyatta madalya hedefliyordum ama olmadı. Ardından isteğimi bu şampiyonada göstermek istedim. Yani açıkçası olimpiyatta madalya alabileceğimi göstermek istedik. Aslında bu bir rövanş oldu."

Alınan bu başarının çok kısa bir zamanda gerçekleştiğini ve hayalini gerçekleştirdiğini anlatan Furkan, şöyle devam etti:

"500 metre mesafesi olan 40 saniyelik bir yarış. Her şey bu sürede olup bitiyor ve ben 40 saniye içinde dünya üçüncüsü oldum diyebilirim. 1500 ve 1000 metrede biraz daha rahat ve taktik üzerineyken, her şey yapabiliyorken 500 metredeki kulvarın, yerin çok önemli çünkü her şey bir anda olup bittiği için aslında çok riskli. Bütün riskleri alıp yerimi koruyarak yarışa çıktım ve antrenörümün taktikleri, ağabeyimin destekleriyle 40 saniye içinde dünya üçüncüsü oldum. Son çizgide ellerimi kaldırdığım an ben kendime gelmiştim. Yarış anına dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Kendime geldim ve dedim 'Furkan sen dünya üçüncüsüsün' gözlerim hemen minderin üzerinde abimi aradı. Çizgide ellerimi kaldırdığım an ağabeyimle kurduğum bir hayal vardı. Ben o madalyayı alıp minderin üstüne ağabeyimle ağlayarak sarılmak istiyordum, çok şükür bu hayalimi de gerçekleştirdim. O anki duygularda bir anda olup bitti ama o madalya seremonisinde Türk bayrağını dünyaya izletmek, göstermek, yukarı çıkarmak benim için gurur verici bir olaydı."