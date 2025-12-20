Ringde affetmedi: '7 gün boyunca sadece sıvıyla besleneceğim'

Milyonlarca izleyici gibi Joshua da bir süre sonra hayal kırıklığına uğradı ve sabırsızlanmaya başladı. Fakat rauntlar ilerledikçe Paul yorulmaya başladı. Joshua, yavaş ama emin adımlarla mesafeyi kapattı ve vuruşlarını isabet ettirmeye başladı.

Beşinci rauntta gelen bir aparkat Paul’un nefesini kesmiş gibi görünüyordu; Amerikalı boksör diz çökerek nakavtın yaklaştığını hisseden rakibinin ayaklarının dibine düştü. Beşinci raunt sona erdiğinde Paul ringde sendeliyor, Joshua’nın yumrukları ise onu iplere doğru savuruyordu. Nihayet insanların görmeye geldiği dövüş başlamıştı.

Altıncı rauntta Paul kendini köşeye sıkışmış, elleri inmiş ve çenesi Joshua’ya adeta "altın tepside" sunulmuş halde buldu. Britanyalı şampiyon tam da tahmin edileni yaptı: Güçlü bir sağ kroşeyle Paul’u yere serdi ve maçı bitirdi.

Paul: "7 gün boyunca sıvı besleneceğim"

Cumartesi sabahı sağlık durumu hakkında bilgi veren Paul, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ameliyattan yeni çıktım. Her şey yolunda gitti. Tüm destek mesajlarınız için teşekkürler. Çok fazla ağrım ve sertlik var. Önümüzdeki 7 gün boyunca sadece sıvıyla beslenmem gerekecek."