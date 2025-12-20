Ringde affetmedi: '7 gün boyunca sadece sıvıyla besleneceğim'

Maçın ilk rauntlarında temkinli bir dövüş sergileyen Joshua, zaman zaman izleyicilerin tepkisini çekse de doğru fırsatı beklemek için sabırlı davrandı. Ancak müsabaka ilerledikçe agresifliğini artıran tecrübeli boksör, beşinci rauntta rakibini iki kez yere düşürerek hakimiyetini ilan etti. Altıncı rauntta ise Jake Paul’un gardını sert bir sağ direkle dağıtan Joshua, maçı nakavtla bitirdi.
1 Sabırla bekledi, altıncı rauntta bitirdi
Bu sonuç, Jake Paul’un profesyonel boks kariyerindeki ilk nakavt mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.
2 'Çenem iki taraftan da kırılmış durumda'
Maçın ardından fiziksel durumuyla ilgili sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden bir açıklama yapan Paul, çenesinin kırıldığını ve ameliyata alındığını duyurdu.
3 Ringde neler yaşandı?
Paul’un oyun planı başından itibaren belliydi ve aslında akıllıcaydı. Amerikalı boksör, Joshua’nın gürültülü yumruklarından uzak durmak için geniş ringin etrafında eğilip bükülerek mesafesini korudu. Bu strateji ilk iki rauntta işe yaradı ve Paul, birçok kişinin beklediği "erken nakavt" tahminlerini boşa çıkardı.
Ancak Paul güvenliğini korumak için elinden geleni yaparken, hayranlar vaat edilen o büyük gösteriden mahrum kaldı. Paul ara sıra Joshua’ya sağ overhand (kavisli üstten yumruk) savurmaya çalışsa da, İngiliz boksör bunu neredeyse fark etmedi bile. Bu durum, devasa tanıtımlarla pazarlanan ancak ringde vasat bir performansa dönüşen "crossover" dövüşlerin kronik sorununu bir kez daha ortaya koydu.
Bir noktada hakem, Paul’un sürekli kaçması ve mesafeyi koruması üzerine ikiliyi "gerçekten dövüşmeye" teşvik etmek zorunda kaldı.
4 Paul: "7 gün boyunca sıvı besleneceğim"
Milyonlarca izleyici gibi Joshua da bir süre sonra hayal kırıklığına uğradı ve sabırsızlanmaya başladı. Fakat rauntlar ilerledikçe Paul yorulmaya başladı. Joshua, yavaş ama emin adımlarla mesafeyi kapattı ve vuruşlarını isabet ettirmeye başladı.
Beşinci rauntta gelen bir aparkat Paul’un nefesini kesmiş gibi görünüyordu; Amerikalı boksör diz çökerek nakavtın yaklaştığını hisseden rakibinin ayaklarının dibine düştü. Beşinci raunt sona erdiğinde Paul ringde sendeliyor, Joshua’nın yumrukları ise onu iplere doğru savuruyordu. Nihayet insanların görmeye geldiği dövüş başlamıştı.
Altıncı rauntta Paul kendini köşeye sıkışmış, elleri inmiş ve çenesi Joshua’ya adeta "altın tepside" sunulmuş halde buldu. Britanyalı şampiyon tam da tahmin edileni yaptı: Güçlü bir sağ kroşeyle Paul’u yere serdi ve maçı bitirdi.
Cumartesi sabahı sağlık durumu hakkında bilgi veren Paul, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ameliyattan yeni çıktım. Her şey yolunda gitti. Tüm destek mesajlarınız için teşekkürler. Çok fazla ağrım ve sertlik var. Önümüzdeki 7 gün boyunca sadece sıvıyla beslenmem gerekecek."