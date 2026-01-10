Süper Kupa maçı öncesi ulaşım düzenlemesi: Bazı Marmaray ve metro durakları kapalı olacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bugün oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı saati fırtına nedeniyle 18:45 olarak değiştirilmişti.

Öte yandan, maç dolayısıyla Marmaray ve metro hatlarındaki bazı durakların kapalı olacağı bilgisi paylaşıldı.

Marmaray’da hangi istasyonlar kapalı olacak?

Marmaray tarafından yapılan açıklamada, maçın erkene çekilmesi sonucu alınan tedbirler kapsamında bugün saat 14:00-18:00 arasında Marmaray Zeytinburnu ve Kazlıçeşme istasyonları ile Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattı Kazlıçeşme ve Yedikule istasyonlarının kapalı olacağı duyuruldu:

"Sayın yolcularımız,

İstanbul Valiliği'nin almış olduğu kararla, Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak 2025 Süper Kupa Finali futbol müsabakasının erkene çekilmesi sonucu alınan tedbirler kapsamında 10 Ocak 2026 Cumartesi (yarın) günü, saat 14.00-18.00 arasında;

📍Marmaray Zeytinburnu ve Kazlıçeşme istasyonları ile

📍Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattı Kazlıçeşme ve Yedikule istasyonları yolcu iniş ve binişine kapatılacaktır.

Önemle duyurulur."

Maç günü metroda hangi istasyonlar kapalı olacak?

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada da, İstanbul Valiliği tarafından alınan karar gereği M9 Ataköy–Olimpiyat Metro Hattının 15.00–00.00 saatlerinde kapalı olacağı kaydedildi:

"Değerli futbolseverler,

10 Ocak Cumartesi günü saat 18.45’te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe 2025 Türkiye Süper Kupa Finali maçı nedeniyle;

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar gereği M9 Ataköy–Olimpiyat Metro Hattımız 15.00–00.00 saatleri arasında kapalı olacaktır.

M9 Metro Hattı güzergahında Ataköy–Ziya Gökalp istasyonları arasında İETT seferleri yapılacaktır."

Galatarasay taraftarı için alternatif yol güzergahları neler?

Yapılan açıklamada, Galatasaray taraftarı için alternatif yol güzergahı da paylaşıldı:

"Galatasaray taraftarları için;

M3 Bakırköy–Kayaşehir Metro Hattı’nın İkitelli Sanayi İstasyonu buluşma noktası olacaktır.

Taraftarlar, M3 Hattı’nın İkitelli Sanayi İstasyonu’nda yapılacak bilet kontrolünün ardından M9 İkitelli Sanayi İstasyonu’na aktarma yaparak ekspres seferler ile Olimpiyat Stadı’na ulaştırılacaktır."

Fenerbahçe taraftarı için alternatif yol güzergahı

Fenerbahçe taraftarı için ise alternatif yol güzergahı şöyle paylaşıldı:

"Fenerbahçe taraftarları için;

M9 Ataköy–Olimpiyat Metro Hattı’nın Ataköy ve Yenibosna istasyonları buluşma noktası olacaktır.

Taraftarlar, M9 Hattı’nın Ataköy ve Yenibosna istasyonlarında yapılacak bilet kontrolünün ardından ekspres seferler ile Olimpiyat Stadı’na ulaştırılacaktır."