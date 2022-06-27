Enflasyon baskısının iyice arttığı bir yıl yaşıyoruz. TÜİK verilerine göre, TÜFE yıllık enflasyon yüzde 73,5’e 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 39,3’e dayandı. 1998 yılından bu yana en yüksek seviyeleri gördük. Z kuşağı, yani genç kuşak, yaşananlara anlam vermekte zorlanıyor, diye düşünüyorum. Ekonomi büyüme eğilimi gösterse de kişi başı gelir geriliyor.

Büyük şirketler, KOBİ’ler bireyler… Bu ortamda varlıklarını koruma uğraşında. Parası olan mal almaya çalışıyor. Ev fiyatları artmaya devam ediyor ama nakdi olan ev alıyor, ev alamayan otomobil alıyor. Sıfır araç almak hayli zor, ikinci el araç fiyatları artıyor. Küçük veya büyük fark etmez şirketler nakitte durmak yerine stok yapıyor.

Stok yapmaktan da korkmuyor çünkü enflasyonist ortamda aynı hammaddeyi daha yüksek fiyata alacağını düşünüyor. Yani ekonomiye güvenmiyor. Zaten son açıklanan Tüketici Güven Endeksi de bunu net şekilde ortaya koyuyor. Gelecek beklentisi de olumlu işaretler vermiyor.

İşte böyle bir ortamda yaz aylarına giriyoruz. Yabancı yatırımcı takas oranı tarihi dip seviyelere gelmişken yerli yatırımcı hisse senedi yatırımını artırıyor. Veriler de yerli yatırımcının bu enflasyonist ortamda TL’de durmak yerine hisse senedi pozisyonunu artırdığını, altına, dövize, kur korumalı TL mevduata yöneldiğini gösteriyor.

Bu sayımızda Gözde ve Ceren’in kaleme aldığı kapak haberinde, yaz dönemi için piyasa uzmanlarının piyasa beklentilerini, portföy önerilerini aldık.

Kurumların hangi hisseleri model portföyünde önerdiğini araştırdık. Uzmanların önerilerinde de enflasyondan korunmanın önemine değinildiğini görüyorum. Yine hisse senedi önerilerinde, ihracat geliri olan, kur riski taşımayan şirketler ön plana çıkıyor.

Bu haftaki sayımızda dikkatinizi çekmek istediğim bir diğer haberimiz, tarım yatırımları. Geçen sayımızdaki editör köşemde de belirtmiştim. Jeopolitik güvenlik, enerji güvenliği ve insan kaynağı güvenliğinin yanında pandemi ile birlikte gıda ve su güvenliği de temel risklerimiz arasında yer alıyor.

Artık Türkiye’nin önemli grupları da tarıma yönelik yatırımları ile adından daha çok söz ettiriyor. Sibel, hazırladığı dosyada önemli tarım yatırımlarını derledi.

Lise ve üniversite sınavlarının bitmesinin ardından gençlerimize geçmiş olsun, diyorum.

Herkese güzel bir yaz tatili diliyorum.