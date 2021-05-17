Pandemi ile birlikte dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iş hayatında önemli değişiklikler oldu. Geçen sayımızdaki “Türkiye’nin En Güçlü 50 İK Lideri” kapak çalışmamızda da belirttiğimiz üzere, uzaktan çalışma süreci önemli değişiklikleri beraberinde getirdi.

Birçok şirket, pandeminin hızlandırdığı dijitalleşme ile birlikte uzaktan çalışma sürecini kalıcı olarak devam ettirme kararı alıyor. Uzaktan çalışmanın yanında pandeminin yarattığı sonuçlar ile birlikte uzaktan eğitim de aynı hızda devam ediyor.

Yaşanan bu süreç, insanların konut tercihlerinde önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. Daha önce yaptığımız haberlerde de birçok kez ifade ettiğimiz üzere, şehirde yaşamanın yerini balkonu olan, yaşam alanı sunan konutlar almaya başladı. İnşaat şirketleri, artık bu tarz projelere daha çok odaklanıyor.

Bunun yanında dijitalleşme ile birlikte uzaktan çalışmanın yarattığı sonuçlardan biri de yazlık bölgelerine olan talebin hızlı bir şekilde artıyor olması. Levent Gökmen Demirciler arkadaşım bu sayıdaki kapak haberimizde Endeksa.com iş birliğiyle İstanbul Şile’den Mersin’e kadar geniş bir coğrafyadaki yazlık bölgelerde ev almak veya kiralamak isteyenler için önemli bir araştırma hazırladı.

Haberimizde metrekare bazında üç yıllık kiralık ve satılık fiyatları analiz ettik. Yazlık bölgelerde ev almak veya kiralamak isteyenlerin haberimizi ve haberimizde yer verdiğimiz tabloları detaylıca incelemelerini tavsiye ediyorum.

Benim haberde dikkatimi çeken bir diğer konu, geleceğe yönelik beklentiler. Konunun uzmanı isimler, arz talep arasındaki dengesizliğin yanında artan inşaat maliyetlerine dikkat çekiyorlar. Yani ev fiyatlarında sadece yazlık bölgelerde değil şehirlerde de artış sürecek gibi duruyor.

Zaten ekonomistlerin üzerinde durduğu konulardan biri de üretici ve tüketici enflasyonu (ÜFE-TÜFE) arasındaki fark ve bu farkın artış eğilimini sürdürmesi. Nisan ayında TÜFE yüzde 16,19’tan yüzde 17,14’e çıktı. Aynı dönemde ÜFE Eylül 2018’den bu yana aylık bazda yüzde 4,34 ile en yüksek artışı sergiledi ve yıllık bazda yüzde 35,17 seviyesini gördü. Böylece ÜFE-TÜFE arasındaki fark yaklaşık yüzde 18 olarak gerçekleşti.

Kasım 2018’den bu yana görülen en büyük fark gerçekleşmiş oldu. Üretici maliyetlerindeki bu yüksek oranlar da konunun uzmanlarının öngörülerini destekler nitelikte. Özellikle yeni yapılacak projelerde ortaya çıkacak metrekare birim fiyatları kimseyi şaşırtmamalı…

Ramazan Bayramı’nızı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Herkese sağlıklı günler diliyorum…