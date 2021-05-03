Türkiye’nin önündeki en önemli sorunlar listesinde yer alan maddelerden biri de işsizlik. Son yıllarda Türkiye’de üst üste yaşanan bölgesel, siyasi, ekonomik çalkantılar ve krizler, yatırımların önünde büyük bir engel teşkil etti ve etmeye de devam ediyor.

TALİP YILMAZ

tyılmaz@ekonomist.com.tr

Son açıklanan TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Şubat 2021’de bir önceki aya göre 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puanlık artış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı da aynı dönemlerde 0,4 puanlık artışla yüzde 26,9 seviyesinde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle katıldığı bir programda, ‘Kalite, kalifikasyon noktasında kendini ispatlıyorsa bir genç iş bulur’ demişse de maalesef genç işsizlik oranımız da yükseliş eğiliminde. Yeterince kalifiye genç yetiştiremiyoruz; orada da sorun var ama yeterli istihdamı sağlayacak yatırımlar konusunda da geride olduğumuz bir gerçek.

Kısa çalışma ödeneğinin üç ay daha uzatılmasını da olumlu buluyorum. Bu karar çalışan kesimi ve firmaları bir süre daha rahatlattı. Tabii uzaktan çalışma süreci de uzuyor ve ne zamana kadar devam edeceğini söylemek güç.

İşte böyle bir ortamda 2015 yılından bu yana düzenli olarak yaptığımız ‘En Güçlü 50 İK Lideri’ araştırmamızı kapak haberi olarak hazırladık.

50 İK Lideri, toplamda 1 milyon 145 bin personel ile ilgileniyor. Ayşegül Sakarya Pehlivan arkadaşımızın hazırladığı çalışmada isimleri detaylı olarak görebilirsiniz. Özellikle pandemi ile birlikte değişen iş koşullarında en yoğun mesai harcayan birimlerin başında İK yöneticileri geliyor.

Çünkü pandemiyle iş modelleri geri dönülmez bir şekilde değişime uğradı. Bu süreçte çeviklik, adaptasyon, değişim yönetimi, hibrit çalışma modelleri, dijitalleşme gibi kavramlar, şirketlerin ve dolayısıyla insan kaynakları yöneticilerinin gündeminde ilk sıraya oturuyor. Hız, esneklik ve verimlilik önem kazanıyor.

İK yöneticilerinin en çok üzerinde çalıştığı konulardan biri de uzaktan çalışmanın, çalışanlar üzerindeki psikolojik etkileri ve şirket kültürü üzerindeki etkileri. Yine işe dönüşte yeni iş yeri ve çalışan sağlığı kural ve uygulamalarına uyum, çalışan deneyimlerin nasıl etkileneceği, bu süreçlerin yönetimi, İK yöneticilerinin vereceği önemli sınavlar olacak.

Herkese sağlıklı günler diliyorum.