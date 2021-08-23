Cumhuriyet tarihinin gördüğü en büyük yangın felaketleri kontrol altına alındı derken, bu kez de iklim değişikliğinin ve maalesef dere yataklarındaki yapılaşmanın sonucu olarak, Kastamonu ve Sinop illerinde sel felaketi ile karşı karşıya kaldık.

Can kayıpları için Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. Bu dönemde makro ekonomi tarafında özellikle iki konuya dikkat çekmek istiyorum. Aram arkadaşımın hazırladığı gösterge sayfasında detaylıca okuyacaksınız. Enflasyon, hiç de iyi gitmiyor.

Üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki makas açılmaya devam ediyor. Yine tüketici enflasyonu yüzde 19 olan politika faizinin sınırına dayanmış durumda. Böyle bir ortamda bırakın faizi indirmeyi, yüzde 19’da sabit tutmak bile mümkün olmayabilir. Aksi halde, kurda yeni dalgalanmalar ile karşı karşıya kalabiliriz.

Diğer bir konu ise işsizlik oranları. TÜİK’in açıkladığı veriler, işsizliğin gerileme eğilimini koruduğunu gösteriyor! Ancak ekonomistler tarafında bunun karşılığının olmadığını görüyoruz.

Özellikle zaten ülkemizde kayıt dışı çalışan sayıları milyonlarla ifade edilen mülteciler var. Yine sınırımıza doğru ilerleyen sayıları milyonlu rakamlarla ifade edilen Afgan mültecileri de dikkate aldığımızda, işsizlik oranlarındaki düşüşü gösteren veriler, daha fazla sorgulanır hale gelecek.

Bu sayımızda kapak haberinde, Türkiye’nin 81 ilinde konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan değişimleri ve beklentileri gündeme taşıdık. Endeksa.com’un Ekonomist için hazırladığı çalışmayı Levent arkadaşım, konunun uzman isimlerine de sorarak haberleştirdi.

Haberimizde göreceğiniz üzere son üç yılda özellikle de pandemi sürecinde konut kira ve satış fiyatlarında ciddi sıçramalar meydana gelmiş durumda. Aydın, Muğla Antalya gibi şehirlerin konut tercihlerinde yaşanan değişim ile birlikte çok fazla rağbet gördüğünü söyleyebiliriz.

Fiyat artışlarının kurlardaki yükselişin yanında konut stokunun geçen yıl yapılan kampanyalar sonucunda çok düşmesi ve artan maliyetlerle birlikte yeni konut yapımında meydana gelen yavaşlama da önemli bir neden.

Evlilikler, boşanmalar, mülteci akınları konuta olan talebin yüksek seyretmesi sonucunu beraberinde getiriyor. Artma eğilimini koruyan inşaat maliyetleri de buna eklenince fiyatlardaki yükselişin devam edeceğini söyleyebiliriz.

Geçen sayıda bu köşede de yazmıştım, okulların açılması yönündeki düşüncemi. Geçen süreçte özel okullar eğitime başladı, devlet okulları da açılacak. Şimdiden tüm öğrencilere başarı ve zihin açıklığı diliyorum.

Sağlıkla kalın…