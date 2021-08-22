İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde konut metrekare satış fiyatları ve kira bedelleri zirveye ulaşmış durumda. Bunda artan inşaat maliyetleri, konut arzının azalması, kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle yıkılan binalardan kiraya çıkanların oluşturduğu talep gibi faktörler etkili oluyor.

Endeksa.com’un Ekonomist Dergisi’ne özel yaptığı çalışmayla Türkiye’nin 81 ilindeki konut metrekare satış fiyatları ile kiralarının son üç yıllık değişimini mercek altına aldık.

Endeksa verilerine göre, Türkiye genelinde konut satış fiyatlarında 2020-2021 döneminde yıllık değer artışı yüzde 29,7, kira fiyatı artışı ise yüzde 16,7 oldu.

2020-2021 döneminde konut satış fiyatları en fazla artan il yüzde 54,5 ile Aydın olurken onu yüzde 51,3’lük artışla Muğla izledi. İstanbul’da yüzde 24,8, İzmir’de yüzde 30,4, Ankara’da yüzde 22,1, Antalya’da yüzde 40,8’lik yükseliş yaşandı.

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