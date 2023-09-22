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1,5 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 484 milyon 15 bin lira tarımsal destekleme ödemenin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

22 Eylül 2023 | 14:18
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1,5 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Yumaklı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "1 milyar 484 milyon 15 bin Türk lirası tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgiye göre, söz konusu ödemelerin 1 milyar 150 milyon 23 bin 351 lirası süt, 162 milyon 741 bin 597 lirası bireysel sulama sistemleri, 63 milyon 24 bin 409 lirası Uzman Eller Projesi, 60 milyon 849 bin 618 lirası hayvan hastalıkları tazminatı, 43 milyon 360 bin 25 lirası kırsal kalkınma yatırımları ve 4 milyon 16 bin lirası düve alım desteğine ayrıldı.

Süt desteği ödemesi TC kimlik numarasının son hanesi 4-6-8 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 1-3-4-5-6-7-8-9 olanlar için bugün saat 18.00'den sonra, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0-2 olanlar için 29 Eylül saat 18.00'den sonra hesaplara yatırılacak.

Diğer desteklemeler tek dilim halinde ödenecek.

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