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  • Bu ilçede sis saatlerce kalkmıyor ama 'kör duman' çiftçinin işine yarıyor

Bu ilçede sis saatlerce kalkmıyor ama 'kör duman' çiftçinin işine yarıyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde halk arasında "kör duman" adıyla anılan ve akşam saatlerinde başlayıp ertesi gün öğle vaktine kadar dağılmayan yoğun sis, örtü altı üretim yapan çiftçilere uygun iklim koşulu sağlıyor.

01 Şubat 2025 | 13:07
Bu ilçede sis saatlerce kalkmıyor ama 'kör duman' çiftçinin işine yarıyor

Kasaba Ovası'nda 6 ay boyunca etkili olan yoğun sis, tarımsal faaliyetin sürdüğü yaklaşık 40 bin dönümlük alanda çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

 

1 AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLIYOR

AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLIYOR İlçenin Kasaba, Uğrar, Ahatlı, Dirgenler ve Karadağ mahallelerinde akşam saatlerinde başlayan yoğun sis genellikle ertesi gün 13.00'e kadar dağılmıyor. Senenin neredeyse yarısını güneş görmeden geçiren bölge halkı, yoğun sisi "kör duman" olarak adlandırıyor.

2 ÖRTÜ ALTI TARIM YAPILIYOR

ÖRTÜ ALTI TARIM YAPILIYOR Dört bir tarafı yüksek dağlarla çevrili çanak biçimindeki 250 rakımlı ovanın yaklaşık 40 bin dönüm alanında kurulu seralarda örtü altı tarım yapılıyor.

3 BEMBEYAZ BİR ÖRTÜYLE KAPLANIYOR

BEMBEYAZ BİR ÖRTÜYLE KAPLANIYOR Ova akşam saatlerinden itibaren yoğun sisle kaplanıyor. Kuş bakışı ovayı görenler bembeyaz bir örtüyle karşılaşıyor.

4 ÇİFTÇİLERİ MUTLU EDİYOR

ÇİFTÇİLERİ MUTLU EDİYOR Havayı nemlendiren ve sıcaklığı koruyan iklim koşulunun oluşmasına etkili olduğu belirtilen bu doğa olayı, yaşamı olumsuz etkilese de bölgede üretim yapan çiftçileri mutlu ediyor.

5 ‘SİS TARIMA HAYAT VERİYOR’

‘SİS TARIMA HAYAT VERİYOR’ İlçede kapya biber üreten çiftçi Arif Süer, AA muhabirine, "kör duman" olarak bildikleri yoğun sisin nisan ayı sonuna kadar devam ettiğini söyledi. Kapya biber üretiminde ​​​​​​​yoğun sisin büyük faydasını gördüklerini dile getiren Süer, "Bizim 'kör duman' dediğimiz yoğun sis, yaşantımızı olumsuz etkilese de tarıma hayat veriyor” dedi.

6 ‘KAPYA BİBERE FAYDASI VAR’

‘KAPYA BİBERE FAYDASI VAR’ Süer, “Burada yetiştirdiğimiz özellikle kapya bibere de birçok faydası var. Kör dumanın ürünün rengine, büyümesine, tadına, daha etli olmasına, raf ömrünün uzamasına ve diğer yerlerde yetişen biberlere göre daha kaliteli olmasına kadar birçok faydası var" diye konuştu.

7 ‘GÖÇ ALAN BİR YER HALİNE GELDİK’

‘GÖÇ ALAN BİR YER HALİNE GELDİK’ Kapya biberden elde edilen yüksek verimin bölgede seracılığı arttırdığını ve tersine göçün başlamasını sağladığını vurgulayan Süer, "Göç veren değil göç alan bir yer haline geldik. Biz kapya biberini üretirken tarımsal ilaç kullanmıyoruz. Burada biyolojik mücadele yapıyoruz. Yararlı böcekler ile biberleri koruyoruz. Zirai ilaç kullanmadığımız için ülkemizde ve yurt dışında biberlerimiz ön plana çıkıyor" ifadelerini kullandı.

8 ÇOCUKLARI GİBİ BÜYÜTÜYOR

ÇOCUKLARI GİBİ BÜYÜTÜYOR Üretici Zühra Süer de çocukları gibi özenle büyüttükleri kapya biberleri gönül rahatlığıyla vatandaşların sofralarına göndermekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

9 ‘TARIMA FAYDALI’

‘TARIMA FAYDALI’ Mahalle sakinlerinden Ahmet Bayrakçıoğlu da ‘kör duman’ olarak bildikleri sisin tarıma faydalı olduğunu söyleyerek, "Her sabah kör dumanla uyanıyoruz. Kör duman Kasaba ovasının iklimini ılımanlaştırdığı ve nemli tuttuğu için yağmur yağmasa bile susuzluğu gideriyor. Sis, güneşe hasret mahallenin bereketi. Sis nem getirdiği için kadınlar çamaşır astığında bile kurumuyor. Kör duman dağılana kadar sokakta çocuklar bile oynamıyor" diye konuştu.

10 ‘TRAFİKTE ZORLANIYORUZ’

‘TRAFİKTE ZORLANIYORUZ’ Güneşi batmasına yakın anca görebildiklerini ifade eden Akif Emre ise "Burada sisten dolayı trafikte zorlanıyoruz. Çocukların sabah okula gitmesi ve gelmesi zor oluyor. Güneş olmasına rağmen biz onu sadece tepemizde sokak lambası gibi hafifçe görüyoruz" şeklinde konuştu.
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