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Rekor bal hasadı: Yaklaşık 2 ton bal elde edildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde (NÖHÜ) arıcılık faaliyetleri bu yıl da verimli geçerken yaklaşık 2 ton bal elde edildi.

01 Ağustos 2025 | 11:41
Rekor bal hasadı: Yaklaşık 2 ton bal elde edildi

Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Arıcılık Birimi’nde yürütülen çalışmalarla, yaklaşık 200 kovandan 2 ton civarında bal elde edildi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin öz kaynaklarıyla gerçekleştirilen üretimin bu yılki ilk hasadı, 

NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu’nun katılımıyla başladı. Hasat alanında açıklamalarda bulunan Rektör Uslu, "Tepeköy'deki ıslah bölgemizde arılarımızı hasada kadar bekletiyoruz. 200'e yakın kovanımız var. Niğde’ye özgü geven balı hasadını başlattık. Hayırlı olsun diyorum. Yaklaşık 2 tona yakında bal hasadı elde ettik. Geçen senelerden bu seneki hasat oranımız daha fazla" dedi.

Hasadı yapılan balların, üniversite kampüsü içerisinde yer alan satış noktasında vatandaşların beğenisine sunulması planlanıyor.

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