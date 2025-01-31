100 projeye 461 milyon lira hibe ödenecek

Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Tarım ve kırsal kalkınma alanında 100 yeni projeyi daha ülkeye kazandırdıklarını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"IPARD III Programı kapsamında mantar yetiştiriciliği, seracılık, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanmasıyla yenilenebilir enerji gibi sektörlerde değerlendirme süreci tamamlanan 100 proje hibe desteği almaya hak kazandı. Toplam 461 milyon lira hibe desteği ödenecek bu projelerin yatırım süreci tamamlandığında ise yaklaşık 710 milyon lira tutarında yatırım ülke ekonomisine kazandırılmış olacak." AA