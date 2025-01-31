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100 projeye 461 milyon lira hibe ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "IPARD III Programı" kapsamında onaylanan 100 projeye toplam 461 milyon lira hibe ödeneceğini bildirdi.

31 Ocak 2025 | 14:55
100 projeye 461 milyon lira hibe ödenecek

Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Tarım ve kırsal kalkınma alanında 100 yeni projeyi daha ülkeye kazandırdıklarını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"IPARD III Programı kapsamında mantar yetiştiriciliği, seracılık, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanmasıyla yenilenebilir enerji gibi sektörlerde değerlendirme süreci tamamlanan 100 proje hibe desteği almaya hak kazandı. Toplam 461 milyon lira hibe desteği ödenecek bu projelerin yatırım süreci tamamlandığında ise yaklaşık 710 milyon lira tutarında yatırım ülke ekonomisine kazandırılmış olacak." AA

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THY bağlı ortaklığından sermaye artırımı kararı
CVK Madencilik’ten (CVKMD) bedelsiz açıklaması
30 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Tüpraş'tan bağlı ortaklığın varlık edinimine ilişkin açıklama var
SPK'dan 11 para cezası, 14 suç duyurusu
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 2 şirkete bedelsiz onayı
Borsa şirketinden ünvan değişikliği kararı
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Beşiktaş'tan KAP'a Onana açıklaması
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