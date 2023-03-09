Depremlerden etkilenen 11 ilde hayvancılıkta destek miktarı artırıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Bakanlık olarak ilk anda 5 bin araç, 15 bin personelle vatandaşın yanı başında bulunmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Kirişci, yaraların sarılması için yürütülen çalışmalara değinerek, depremin üzerinden 32 gün geçtiğini, ilk gün yaşananların geride bırakıldığını anlattı.

Yaraların sarılmasına destek verenlere teşekkür eden Kirişci, "Büyük millet olmak böyle olur. Retorikle sözle 'Ben büyüğüm' demekle olmaz. Arkasında büyük milletler duruyorsa büyük devletler vardır. Böyle bir milletin evladı olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Bakan Kirişci, "asrın felaketi"nin tarifinin mümkün olmadığına işaret ederek, "Gerek Ankara'da gerekse gittiğimiz başka vilayetlerde herkese şunu söylüyorum; 'Gidin, deprem bölgelerinde bulunabildiğiniz kadar bulunun. Birisini ziyaret edin, bugün uğraştığınız şeylerin ne kadar anlamlı, ne kadar anlamsız olduğuna siz karar verin'. Yani bir dayanışma duygusu, acıyı paylaşma çabası yoksa hayatınızda, diğer yaptıklarımızın bir anlamı yoktur." ifadesini kullandı.

Bu tür afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ederek, depremin, Türkiye'de afet gerçeğinin bulunduğunu gösterdiğine dikkati çeken Kirişci, Bakanlık birimlerinin seferber olduğunu, çalışmaları yürütmeye devam edeceklerini vurguladı.

"Gaziantep'te vatandaşlarımız artık prefabrik konutlara yerleşmiş olacak"

Kirişci, bölgenin tarımsal özelliklerinden bahsederek, kendilerini ilgilendiren kısmı itibarıyla tarımsal üretime dönülmesi gerektiğini kaydetti.

Bölgede tarım ve hayvancılığa ilişkin zarar gören unsurlarla ilgili tespit çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Kirişci, "Vatandaşımıza toplamda 15 bin ton yem dağıttık ücretsiz, vatandaşımızın ihtiyacı karşılansın diye. Bunun 1500 tona yakın kısmını buraya, Gaziantep'imize gönderdik. Çadırlar gönderdik." bilgisini paylaştı.

Kahramanmaraş ve Hatay'da yaşananları aktaran Kirişci, "Çok şükür bu gün artık çadırları da Gaziantep'imiz terk edecek. Çadırların yerine artık konteyner kentlere buradaki prefabrik konutlara vatandaşlarımız yerleşmiş olacak. Sonra da bir yılı sayacağız. Bir yılda inşallah bu kalıcı konutlar bütün 11 ilimizin tamamında hem kent yerleşim yerlerinde hem de kırsalda ki bizi ilgilendiren kısmı da orası, köy evleri buranın ihtiyaçlarına, mimarisine uygun köy evleri de inşallah inşa edilmiş olacak." açıklamasında bulundu.

Kirişci, soğuk günlerde vatandaşların üşümemesi için odun, su, yiyecek, hayvanlar için yem dağıttıklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayın 24'ünde tüm Türkiye'de, bütün çiftçilerimizin destekleme ödemelerini öne çektik. 13 milyar 836 milyon liralık destek ödemesini çiftçilerimizin hesabına geçirmiş olduk. Bunun 3,4 milyar lirası 11 ilimize ait ve 382 milyon lirası da Gaziantep'imize aittir. Bu 382 milyon liralık ödeme de Gaziantep'te üreticilerimizin hesabına geçmiş oldu. 'Bu da yetmez' dedik. 11 ilimiz için hayvancılarımızın hayvanlarını yemlemede bir sıkıntısı olmasın diye 1,5 milyar liralık da tekrar bir destekleme daha gündeme getirdik. Böylelikle o bölgeye dağıtılan; yani 11 ile dağıtılan 3,4 milyar liralık destek, yuvarlak rakamla 5 milyara çıkmış oldu. 5 milyarlık bir ödemeyi Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yaptık. Bunların içerisinde, yine bizim vatandaşlara vermiş olduğumuz; yani bu çalışmalar yürütülürken iş makinalarımızın faaliyetleri esnasında ihtiyaç duyulan akaryakıt da dahil olmak üzere bu tür destekler de aynen devam etti."

"Ovayı ova için, dağlarımızı da yerleşim yerleri için kullanalım"

Vahit​​​​​​​ Kirişci, Nurdağı'nda kanaat önderleri ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, istişarelerde bulunmak istediklerini söyledi.

Kirişci, yerleşim yerlerinin faydan uzak olması gerektiğinin altını çizerek, "Sıvılaşma kabiliyeti yüksek olan alüvyal tabakalardan uzak duralım. Tarım topraklarına lütfen sadece tarımsal üretim için bakalım. Üreticilerimize sesleniyorum; ahırlarınızı, ağıllarınızı, kümeslerinizi, silolarınızı ne yaparsak yapalım, tarım alanlarına yapmayalım. Tarım alanları tarımsal üretim için Cenabıhakk'ın bize bahşettiği ovalardır, alanlardır." dedi.

Ovayı ova için, dağları da yerleşim yerleri için kullanma tavsiyesinde bulunan Kirişci, "Üstünde ev, altında iş yeri yapmayalım. Ecdadın, kadim kültürümüze şöyle bir bakalım; bir tane bana ecdattan kalan bir evin altında iş yeri var diye gösterin... Biz bunlara hep sırtımızı döndük, bunları görmezden geldik. Bunlara da dikkat edelim. Bu ülkenin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini kabul ederek, artık buna uygun adımlar atalım diyorum." diye konuştu.

Bakan Kirişci, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa ve yakınlarına sabır diledi.