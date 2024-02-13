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1500 tarım işçisi alımı süreci başladı: İşte son başvuru ve kura çekim tarihleri

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığında istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlattıklarını ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı detayları şöyle...

13 Şubat 2024 | 09:51
Son Güncellenme: 13 Şubat 2024 | 10:09
1500 tarım işçisi alımı süreci başladı: İşte son başvuru ve kura çekim tarihleri

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alınacak.

BAŞVURULAR 19 ŞUBAT'TA SONA ERECEK 

Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler, İŞKUR resmi internet sayfası (www.iskur.gov.tr) üzerinden öğrenilebilecek. Söz konusu ilana başvurular 19 Şubat'a kadar yapılabilecek.

Belirlenen şartları taşıyan adaylar, başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak. İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığa bildirilecek.

TARIM İŞÇİSİ KURA ÇEKİM TARİHİ NE ZAMAN? 

İşe alınacak sürekli işçiler, ilgili yönetmelik hükümlerine göre İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından sınava tabi tutulmaksızın 27 Şubat 2024 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Kura yeri ve saati ile diğer bilgiler Bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.

Bu arada, söz konusu işçi alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de de yayımlandı.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA 

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizin gücüne güç katmaya devam ediyor, geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 1500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

 

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